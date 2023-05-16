Сообщается, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола общался с боссом «Барселоны» Хави перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Мадридом».

Уже завтра «горожане» примут «сливочных» на «Этихад». Первая игра закончилась с равным счетом, Винисиус нанес чудо-удар и вывел «Реал» вперед. Бразилец доставил обороне «МанСити» много проблем, поэтому Гвардиола решил вплотную им заняться.

По данным El Nacional, Пеп Гвардиола связался с Хави, чтобы обсудить как свести на нет угрозу Винисиуса.

Вини забил только один гол в четырех матчах против «Барсы» в этом сезоне. Хави использовал Рональда Араухо для противостояния бразильцу.

Ожидается, что в завтрашнем матче Кайл Уокер останется на позиции правого защитника, но будет уделять больше внимания атаке, и ожидается, что Рияд Марез выйдет на правый фланг.