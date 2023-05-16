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Эрлинг Холанд подписал контракт на 2 млн фунтов с ведущим модным брендом

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Как сообщает Daily Mail, суперзвезда «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подписал контракт на 2 миллиона фунтов с модным брендом Dolce & Gabbana.

«Холанд –один из главных героев спорта на сегодняшний день, и Dolce & Gabbana первыми подписали с ним подобное соглашение. Это очень престижно. Холанд демонстрирует их одежду своим фанатам, делая ее крутой для молодежи», - цитирует  Daily Mail  свой источник.

В этом сезоне Холанд был сильнейшим игроком Премьер-лиги. На его счету уже 36 голов.

Как вам образы футболиста в Dolce?

2 комментария

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Dr.Gebbelsss
с такими ценниками как на картинке, их только Холланд и может себе позволить)
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DEN1S
Решил выстрелить не только в футболе, но и в мире моды.
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