Эрлинг Холанд подписал контракт на 2 млн фунтов с ведущим модным брендом
Как сообщает Daily Mail, суперзвезда «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подписал контракт на 2 миллиона фунтов с модным брендом Dolce & Gabbana.
«Холанд –один из главных героев спорта на сегодняшний день, и Dolce & Gabbana первыми подписали с ним подобное соглашение. Это очень престижно. Холанд демонстрирует их одежду своим фанатам, делая ее крутой для молодежи», - цитирует Daily Mail свой источник.
В этом сезоне Холанд был сильнейшим игроком Премьер-лиги. На его счету уже 36 голов.
Как вам образы футболиста в Dolce?
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