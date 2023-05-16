Соперничество между Криштиану Роналду и Лионелем Месси продолжается уже 15 лет, и даже с переездом португальца в Саудовскую Аравию сравнения не прекращаются.

Роналду начал свою футбольную карьеру в «Спортинге» в Лиссабоне и смог подняться до первой команды. Именно во время его пребывания в первой команде «Спортинга» он привлек внимание «Манчестер Юнайтед», который быстро подписал его в 2004 году.

Месси получил контракт от «Барселоны» в возрасте 14 лет в 2000 году и стал легендой клуба, побив все голевые рекорды.

Первый крупный заработок аргентинец получил, когда его перевели во вторую команду «Барселоны». Согласно португальскому изданию Antena, он купил дом на свою первую зарплату.

Роналду получал 80 евро в качестве своей первой зарплаты в «Спортинге», и он использовал деньги для оплаты своих школьных принадлежностей, согласно вышеупомянутому источнику.

Пути двух легенд пересеклись, когда Роналду перешел в «Реал» в 2009 году, и дуэт яростно соревновался в Ла Лиге, пока португалец не присоединился к «Ювентусу» в 2018 году.