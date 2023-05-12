Месси - в «Реале», Роналду - в «Барселоне» и другие трансферы, которые никогда не состоятся🔥🔥🔥
А ведь когда-то Фигу решился!
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