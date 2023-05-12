Гаспачо
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Месси - в «Реале», Роналду - в «Барселоне» и другие трансферы, которые никогда не состоятся🔥🔥🔥

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5 комментариев

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red hikkikomori
Если Пеп уйдет и тренером Сити станет Саутгейт, то welcome Harry Maguire)
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Андрей Тишкович
А почему Маваер в Сити не когда не состоится? Есть все шансы и возможность
+1
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Lord Baium
Кокорин никогда не сыграет за Барселону ☹️
+1
0
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Фруктовый роналду
Модрич идеально бы подошел по стилю барсе.Странно почему модрич именно в реал ушел
0
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