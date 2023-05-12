А ведь когда-то Фигу решился!

Месси и «Реал»

Роналду и «Барселона»

Винисиус и «Атлетико»

Салах может и уйдет из «Ливерпуля», но точно не в «МЮ»

А вот Харри просто не возьмут

Все же помнят про «канонирское» прошлое Абубы?

Жоау Канселу и «Боруссия»

Лаутаро Мартинес уже в Милане, но в «Милане» его ждать не стоит

Лука Модрич завершит карьеру в «Реале»

Жоау Феликса в «Арсенале» представить сложно