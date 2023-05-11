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«Обнимаю, брат». Рамос пожелал удачи Бускетсу на новом этапе карьеры

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Долгие годы класико было частью жизни для Серхио Рамоса и Серджи Бускетса. Но эпоха уходит - капитан «Мадрида» переехал в «ПСЖ» два года назад, а капитан «Барселоны» попрощается с клубом этим летом.

Рамос не мог не отреагировать на этот факт и в социальных сетях оставил Бускетсу эмоциональное сообщение:

«Соперник из тех, что облагораживают дуэли, верный товарищ и футболист высочайшего класса. Удачи на твоем следующем этапе. Обнимаю, брат», - написал Серхио.

 

2 комментария

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Темирлан Шаваев
Одна легенда перед другой. Уважение Рамосу
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