Долгие годы класико было частью жизни для Серхио Рамоса и Серджи Бускетса. Но эпоха уходит - капитан «Мадрида» переехал в «ПСЖ» два года назад, а капитан «Барселоны» попрощается с клубом этим летом.

Рамос не мог не отреагировать на этот факт и в социальных сетях оставил Бускетсу эмоциональное сообщение:

«Соперник из тех, что облагораживают дуэли, верный товарищ и футболист высочайшего класса. Удачи на твоем следующем этапе. Обнимаю, брат», - написал Серхио.