8 комментариев

Болельщицы «Наполи» обещали голыми пройтись по Неаполю, если команда выиграет серию А или ЛЧ: одна из них уже выполнила свое обещание🔞🔞🔞
Женщины из Неаполя держат свое слово.
Паола Саулино давно выбыла из спора – «Наполи» уступил «Милану» место в полуфинале Лиги чемпионов, а ведь именно победы в европейском кубке касалось ее обещание обнажиться.
Что ж, придется ждать следующего сезона.
А вот Кармен Каккавале уже представился шансы сдержать слово – и она действительно появилась на улице Неаполя обнаженной.
Про Кармен не так много известно – у нее всего 7 тысяч подписчиков в инстаграме, и то, это после публикации ролика, посвященного чемпионству!
Она профессиональная балерина и танцовщища, также подрабатывает моделью и частенько использует свое тело в качестве «холста».
«Всё, что угодно - лишь бы не работать»