8 комментариев

Женщины из Неаполя держат свое слово.

Паола Саулино давно выбыла из спора – «Наполи» уступил «Милану» место в полуфинале Лиги чемпионов, а ведь именно победы в европейском кубке касалось ее обещание обнажиться.

Что ж, придется ждать следующего сезона.

А вот Кармен Каккавале уже представился шансы сдержать слово – и она действительно появилась на улице Неаполя обнаженной.

Про Кармен не так много известно – у нее всего 7 тысяч подписчиков в инстаграме, и то, это после публикации ролика, посвященного чемпионству!

Она профессиональная балерина и танцовщища, также подрабатывает моделью и частенько использует свое тело в качестве «холста».