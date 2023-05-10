Гаспачо
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Болельщицы «Наполи» обещали голыми пройтись по Неаполю, если команда выиграет серию А или ЛЧ: одна из них уже выполнила свое обещание🔞🔞🔞

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Женщины из Неаполя держат свое слово.

Паола Саулино давно выбыла из спора – «Наполи» уступил «Милану» место в полуфинале Лиги чемпионов, а ведь именно победы в европейском кубке касалось ее обещание обнажиться.

Что ж, придется ждать следующего сезона.

А вот Кармен Каккавале уже представился шансы сдержать слово – и она действительно появилась на улице Неаполя обнаженной.

Про Кармен не так много известно – у нее всего 7 тысяч подписчиков в инстаграме, и то, это после публикации ролика, посвященного чемпионству!

Она профессиональная балерина и танцовщища, также подрабатывает моделью и частенько использует свое тело в качестве «холста».

8 комментариев

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Dr.Gebbelsss
она не полностью обнажена, не считается)
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Бен Гаан
Как говорил мой батя с иронией:
«Всё, что угодно - лишь бы не работать»
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syxys
В трусах не считается.
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Gar3llio
На спине изображен Марадона в игровой футболке. В те времена спонсором Наполи была фирма Buitoni. Никакой рекламы, только точное повторение формы Диего
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pachem xenon
что ж, основные темы прошли впопыхах
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Антон Анисимов
Учитывая, что Buitoni - это производитель макарон, то данный показ был рекламной акцией, ну или интеграцией :)
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da0s
На фотке со спины, мозг невольно реагирует.. "а причем тут Ноэл Галлахер?" В таком обороте боди рисунок Превращает Марадону в лидера группы Оазис
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Камиль Керимов
Наполи уступил место в полуфинале Милану а не Интеру
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