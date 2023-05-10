Гаспачо
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🤬🤬🤬«###### болтовню! Я остаюсь». Похоже Беллингема так достали, что он рассказал о своем будущем прямо во время матча!

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Остается в Германии?

Накануне стало известно, что «Боруссия» получила отказ на предложение продлить контракт с Джудом Беллингемом. Как передавал Bild, дортмундцы были готовы заключить соглашение сроком до 2026 года с повышением зарплаты до рекордных для клуба 14 млн евро в год.

По информации источника, англичанин намерен отказаться от подписания нового договора. Беллингем может рассчитывать на сумму вплоть до 20 млн евро за сезон и контракт до 2029 года в случае перехода в «Реал».

Но в конце недавнего матча с «Вольфсбургом» (6:0) Джуд после своего второго гола эмоционально обратился к трибунам, даже не став прикрывать рот ладонью, как это принято в последнее время.

Судя по движениям его губ, англичанин кричал «###### (грубый вариант слова «нафиг») болтовню (сплетни)! Я остаюсь».

Кроме того, футболист несколько раз коснулся своих губ и ушей во время речи.

Неужели главный трансферный лот этого лета останется в Дортмунде?

6 комментариев

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Рифат Гайфин
Все лучше,чем в Реал)
+18
-13
+5
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Тимофей Яблонский
Ждем в лфк) спасибо джуд)
+5
-1
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Schiaff1no
Se queda.
+3
-1
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b0rke5
а что так мало фоток?
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Санжар Уразбаев
Он мечтает о Ливерпуле понимает что нет денег и джет пока появятся ))
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