Остается в Германии?

Накануне стало известно, что «Боруссия» получила отказ на предложение продлить контракт с Джудом Беллингемом. Как передавал Bild, дортмундцы были готовы заключить соглашение сроком до 2026 года с повышением зарплаты до рекордных для клуба 14 млн евро в год.

По информации источника, англичанин намерен отказаться от подписания нового договора. Беллингем может рассчитывать на сумму вплоть до 20 млн евро за сезон и контракт до 2029 года в случае перехода в «Реал».

Но в конце недавнего матча с «Вольфсбургом» (6:0) Джуд после своего второго гола эмоционально обратился к трибунам, даже не став прикрывать рот ладонью, как это принято в последнее время.

Судя по движениям его губ, англичанин кричал «###### (грубый вариант слова «нафиг») болтовню (сплетни)! Я остаюсь».

Кроме того, футболист несколько раз коснулся своих губ и ушей во время речи.

Неужели главный трансферный лот этого лета останется в Дортмунде?