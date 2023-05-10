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«Форца, «Милан»! Карло Анчелотти поддержал «Милан» перед вторым полуфиналом ЛЧ🔥🔥🔥

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У Дона Карло яркое красно-черное прошлое.

Главный тренер «Реала» после первого полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1) появился в эфире итальянского телеканала Sport Mediaset.

– Можете уделить 2 секунды вашего времени? Прокомментируйте предстоящее дерби «Интер» - «Милан».

– Да, 1, 2… Форца, «Милан»! При всем уважении к «Интеру», но я должен сказать «Форца, «Милан», – сказал Анчелотти.

«Это прекрасный полуфинал. Я помню 2003 год, тогда был очень тяжелый полуфинал. Приятно, что такое дерби вернулось в Европу.

Снова с «Миланом» в Стамбуле? Будем надеяться», – добавил тренер «Реала», игравший за «Милан» и тренировавший его.

В 2005 году Анчелотти во главе «Милана» в Стабуле проиграл финал Лиги чемпионов «Ливерпулю», ведя со счетом 3:0 после первого тайма. В этом году финал снова пройдет в Стамбуле – 10 июня, в день рождения Анчелотти, на Олимпийском стадионе Ататюрка.

3 комментария

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Fonbaron
Приятный все таки этот тренер-Карло Анчелотти. Наверно самый наименее хейтерных топ-тренеров в мире
+3
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ZenitTop
Карло хочет финал Реал-Милан это видно было ещё на 1/8 ЛЧ
+3
0
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Albert Sarkisov
Тут всё понятно, что сказать скоро все увидим 😉Форца Интер 🤞
+2
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