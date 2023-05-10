Не на память брали😅😅😅

Чемпионский матч «Наполи» проводил в гостях у «Удинезе» - после финального свистка болельщики высыпали на поле, а некоторые решили на память взять с собой кусок чемпионского газона - подготовились же, с пакетиком пришли.

Изначально казалось, что фанаты хотят себе на память частичку победы, но вскоре объявления о продаже кусков газона появились в интернете.

Сейчас в интернет-магазине eBay на аукцион выставлены куски чемпионского газона, минимальная цена варьируется от 100 до 700 евро, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что сотрудники стадиона «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, где 50 тысяч зрителей следили за ходом матча, предусмотрели такое развитие событий и накрыли газон синим брезентом.