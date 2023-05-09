Гаспачо
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Роналду снова злится после того, как не смог забить. Отказал в фото сотруднику «Аль-Халиджа» и оттолкнул его

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Камеры следят за ним везде...

В последние недели Роналду попадает в заголовки не благодаря забитым голам, а противоречивым ситуациям, в которые он влипает.

После многих лет результативной карьеры, португалец осел в «Аль-Насре», где, предполагалось, он будет бить все рекорды. Нападающий провел несколько ярких игр, однако он забил только один гол в четырех последних играх, а его команда отстает на пять очков от лидеров турнирной таблицы.

Вчера столичный клуб вновь потерял очки, сыграв вничью с «Аль-Халиджем» (1:1), которому грозит понижение в классе. Единственный гол за «Аль-Наср» забил Альваро Гонсалес, а Роналду не удалось вывести свою команду вперед.

Очередной неудачный мяч расстроил форварда, и его раздражение вырвалось наружу, когда он покидал поле после финального свистка. Пока звездный игрок отдавал футболку сопернику, к нему подошел сотрудник «Аль-Халиджа» и попытался сфотографироваться вместе, но разочарованный футболист сбросил его руку с плеча и, оттолкнув фаната, сказал, чтобы его не трогали.

Конечно, это не самая стандартная ситуация, когда с тобой хочет сфотографироваться член противоположной команды, но в Саудовской Аравии с Криштиану такое наверняка происходит на каждом шагу. Да и вряд ли португалец бы отказал поклоннику в селфи, если бы в тот день он привел клуб к победе.

Что любопытно, это уже не первый случай, когда Роналду отказывает фанатам в фото. Самый запоминающийся эпизод произошел в «Манчестер Юнайтед», когда Криш выбил телефон из рук мальчика-фаната с аутизмом и после получил за это штраф.

 

13 комментариев

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ZenitTop
Ну Рона тоже можно он человек,у которого сейчас не все получается и он иногда хочет уединения. Все говорят вот стану популярным и всегда буду фотографироваться с поклонниками,ну максимум вы сделаете это несколько раз,потом вам надоест,а особенно когда вы не в духи и к вам лезут фоткаться
+24
-6
+18
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Hella black
Там пофиг забил Роналду или не забил ! Главное фотку сделать как со зверушкой заморской.
+13
-2
+11
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кто-то
Ответ ZenitTop
Ну Рона тоже можно он человек,у которого сейчас не все получается и он иногда хочет уединения. Все говорят вот стану популярным и всегда буду фотографироваться с поклонниками,ну максимум вы сделаете это несколько раз,потом вам надоест,а особенно когда вы не в духи и к вам лезут фоткаться
Роналду знал, куда он едет. Ему 200 млн. платят не для того чтобы он раз в неделю по полю побегал, он, считай, представляет футбольную сторону СА
+8
-2
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василий иванов
искренне жаль нервную систему этой легенды, если Месси перейдет в СА да еще и с таким контрактом!
+5
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+4
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Тюменский медвежонок
ну работник "соперника" по моему не лучшее время и место выбрал, видно же что вся команда Аль-Насри после ничьей злая и на взводе
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Фруктовый роналду
Ответ Игорь Климов
Очень токсичный игрок7.
Не правда он очень красивый душевный и великий человек с большой буквы на века.Но я вот знаю одного человека который вечно ворчить бухтит и токсичит.Вроде его имя на И начинаеться
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Rule1
Как тут не злится ?! Когда не можешь забить команде,которую никто знать не знает.
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ken35
Ответ ZenitTop
Ну Рона тоже можно он человек,у которого сейчас не все получается и он иногда хочет уединения. Все говорят вот стану популярным и всегда буду фотографироваться с поклонниками,ну максимум вы сделаете это несколько раз,потом вам надоест,а особенно когда вы не в духи и к вам лезут фоткаться
+
+1
0
+1
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olimbek
Ответ ZenitTop
Ну Рона тоже можно он человек,у которого сейчас не все получается и он иногда хочет уединения. Все говорят вот стану популярным и всегда буду фотографироваться с поклонниками,ну максимум вы сделаете это несколько раз,потом вам надоест,а особенно когда вы не в духи и к вам лезут фоткаться
Он может разбить телефон.
+1
0
+1
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болельщег
Ответ ZenitTop
Ну Рона тоже можно он человек,у которого сейчас не все получается и он иногда хочет уединения. Все говорят вот стану популярным и всегда буду фотографироваться с поклонниками,ну максимум вы сделаете это несколько раз,потом вам надоест,а особенно когда вы не в духи и к вам лезут фоткаться
Вот вроде мысль верная, но как же я не завидую твоей учительнице русского языка
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