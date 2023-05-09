13 комментариев

Камеры следят за ним везде...

В последние недели Роналду попадает в заголовки не благодаря забитым голам, а противоречивым ситуациям, в которые он влипает.

После многих лет результативной карьеры, португалец осел в «Аль-Насре», где, предполагалось, он будет бить все рекорды. Нападающий провел несколько ярких игр, однако он забил только один гол в четырех последних играх, а его команда отстает на пять очков от лидеров турнирной таблицы.

Вчера столичный клуб вновь потерял очки, сыграв вничью с «Аль-Халиджем» (1:1), которому грозит понижение в классе. Единственный гол за «Аль-Наср» забил Альваро Гонсалес, а Роналду не удалось вывести свою команду вперед.

Очередной неудачный мяч расстроил форварда, и его раздражение вырвалось наружу, когда он покидал поле после финального свистка. Пока звездный игрок отдавал футболку сопернику, к нему подошел сотрудник «Аль-Халиджа» и попытался сфотографироваться вместе, но разочарованный футболист сбросил его руку с плеча и, оттолкнув фаната, сказал, чтобы его не трогали.

Конечно, это не самая стандартная ситуация, когда с тобой хочет сфотографироваться член противоположной команды, но в Саудовской Аравии с Криштиану такое наверняка происходит на каждом шагу. Да и вряд ли португалец бы отказал поклоннику в селфи, если бы в тот день он привел клуб к победе.

Что любопытно, это уже не первый случай, когда Роналду отказывает фанатам в фото. Самый запоминающийся эпизод произошел в «Манчестер Юнайтед», когда Криш выбил телефон из рук мальчика-фаната с аутизмом и после получил за это штраф.