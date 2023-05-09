Лига чемпионов возвращается, уже сегодня – первый матч полуфинала «Реал Мадрид» – «Ман Сити». В сезоне-2021/22 команды так же встречались в 1/2, и вы точно помните, чем все закончилось.

Родри объясняет, что этом сезоне «Сити» настроен еще решительнее. Вот несколько фраз из его пресс-конференции.

• «Мы очень уважаем «Реал Мадрид». Они являются королями ЛЧ. Но у нас есть оружие против них, и они знают об этом».

• «У меня, как и у моих партнёров по команде, есть философия: вы можете извлечь уроки из прошлого. В предыдущий раз мы провели два отличных матча против «Мадрида», но в итоге не вышли в финал. Но сейчас мы снова в полуфинале и полны мотивации для борьбы».

• «В нынешнем сезоне мы очень хороши, и полуфинал пришёл в самый подходящий момент». • «Мы играем умно и забиваем голы тогда, когда нам это нужно. Будучи большой командой, мы выявляем моменты, когда нужно действовать немного активнее. Именно по этой причине мы выиграли 10 матчей подряд в чемпионате».

• «Завтра ничего не будет решено. Но мы на 100% верим в то, что сможем выйти в финал». • «В прошлом сезоне мы блестяще отыграли 180 минут, но этого оказалось недостаточно. Порой вы вылетаете из турнира за пять минут. Таков футбол. На последних минутах противостояния с «Мадридом» мы не действовали должным образом. Однако мы сделали выводы из этого. Я не люблю много говорить о прошлом. Мы сильно изменились из-за стремления взять реванш».