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🔥🔥🔥 Месси и Антонелла снова были ярче всех. Совместный черный образ примагнитил все камеры

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Вчера в Париже прошел гала-концерт Laureus World Sports Awards, бесспорный герой вечера – Лео Месси. Аргентинец стал первым спортсменом, увезшим две награды за одну церемонию (игроку лучшей сборной и просто лучшему игроку).

Но внимание всех камер Месси захватил в том числе и очередным совместным образом с Антонеллой – муж и жена пришли вместе оделись в черное. Пару вывели на главный экран, когда они еще только вышли из машины.

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Lionel Messi wins 2023 Laureus World Sportsman of the Year award - Futbol on FanNation
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Messi had a chat with Lewandowski at the Laureus Awards
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7 комментариев

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Gleboos
Очень приятно видеть классический образ, без страз и другой мишуры, молодцы!
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Ivan85
Ответ LEO30_10
Хейтери и Фани Рона🗣: Роналду в 35 возрасте стал Лучшим Бомбардиром Серии А, и Лучший игроком Серии А 😅. Месси в 35 🐐: 1. Чемпион Мира🏆✅️ 2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️ 3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️ 4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️ 5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️ 6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️ 7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️ 8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️ 9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️ 10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️ 11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️ 12. Награда "Laureus" лучший спортсмен 2023 года ✅️ 13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро..... Это всё в 35🥶!!! Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
тебе заняться нечем кроме как это полотно выкатывать?
+3
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Plato
Ответ LEO30_10
Хейтери и Фани Рона🗣: Роналду в 35 возрасте стал Лучшим Бомбардиром Серии А, и Лучший игроком Серии А 😅. Месси в 35 🐐: 1. Чемпион Мира🏆✅️ 2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️ 3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️ 4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️ 5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️ 6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️ 7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️ 8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️ 9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️ 10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️ 11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️ 12. Награда "Laureus" лучший спортсмен 2023 года ✅️ 13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро..... Это всё в 35🥶!!! Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
Заняться нечем? Под каждой новостью с Месси истерию поднимаешь

Порой задумываюсь, это Месси нанял ботов, чтобы они его пиарили в комментах:)
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