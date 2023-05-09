7 комментариев

Вчера в Париже прошел гала-концерт Laureus World Sports Awards, бесспорный герой вечера – Лео Месси. Аргентинец стал первым спортсменом, увезшим две награды за одну церемонию (игроку лучшей сборной и просто лучшему игроку).

Но внимание всех камер Месси захватил в том числе и очередным совместным образом с Антонеллой – муж и жена пришли вместе оделись в черное. Пару вывели на главный экран, когда они еще только вышли из машины.