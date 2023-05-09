16 комментариев

😬😬😬 Неловкий момент Месси и Антонеллы на церемонии Laureus. А ведь они вместе с самого детства
8 мая в Париже прошла церемония Laureus World Sports Awards, почти весь вечер камеры были примагничены к Лео Месси – он стал первым спортсменом, забравшим 2 награды Laureus за один вечер.
Однако еще перед награждением у Лео случился не самый приятный момент с Антонеллой. Учитывая, как часто Месси с женой появляются на подобных церемониях, даже такая секундная неловкость выглядет непривычно.
Вероятно, Месси подумал, что Антонелла должна сделать шаг для сближения. А Антонелла, протянув руку, ждала шага Лео.
Месси в 35 🐐:
1. Чемпион Мира🏆✅️
2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️
3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️
4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️
5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️
6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️
7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️
8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️
9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️
10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️
11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️
12. Награда "Laureus" лучший спортсмен
2023 года ✅️
13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро.....
Это всё в 35🥶!!!
Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
может теперь и Месси будет гей?