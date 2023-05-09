Гаспачо
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😬😬😬 Неловкий момент Месси и Антонеллы на церемонии Laureus. А ведь они вместе с самого детства

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8 мая в Париже прошла церемония Laureus World Sports Awards, почти весь вечер камеры были примагничены к Лео Месси – он стал первым спортсменом, забравшим 2 награды Laureus за один вечер.

Однако еще перед награждением у Лео случился не самый приятный момент с Антонеллой. Учитывая, как часто Месси с женой появляются на подобных церемониях, даже такая секундная неловкость выглядет непривычно.

Вероятно, Месси подумал, что Антонелла должна сделать шаг для сближения. А Антонелла, протянув руку, ждала шага Лео.

16 комментариев

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valer100
Газета СПОРТС-ИНФО, скандалы, интриги, расследования
+27
-1
+26
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0:4 на спотифай камп ноу
Автор что вы употребляете? Что за наброс на вентилятор. Я лютый хейтер Месси но тут не вижу ничего такого
+23
-1
+22
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Joseph_Zel
Да норм вроде. Что не так?
+17
0
+17
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zukarello
И в чём там неловкость???
+5
0
+5
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Vaksinator
просто из пальца высосали идиотскую новость, жаль что нет возможности заблокировать все эти гаспачо с апдейтами
+5
0
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Джамал Арипов
И где вы нашли неловкий момент .
+4
0
+4
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LEO30_10
Хейтери и Фани Рона🗣: Роналду в 35 возрасте стал Лучшим Бомбардиром Серии А, и Лучший игроком Серии А 😅.

Месси в 35 🐐:

1. Чемпион Мира🏆✅️
2. Чемпион Франции "League 1"🏆✅️
3. Лучший Игрок ЧМ-22 ✅️
4. Лучший Ассистент ЧМ-22 = 3 Ассиста✅️
5. Награда "FIFA The Best" игрок 2022 года✅️
6. Лучший Ассистент 2022 года = 30 Ассиста✅️
7. Награда лучший игрок года Аргентины✅️
8. Награда лучший спортсмен года Аргентина✅️
9. Награда "IFFHS" лучший футболист Мира✅️
10. Награда "IFFHS" лучшим Плеймейкером Мира✅️
11. Награда "IFFHS" лучший Бомбардир в международных матчах = 18 гол✅️
12. Награда "Laureus" лучший спортсмен
2023 года ✅️

13. Наград "Ballon D’OR 23" (скоро.....

Это всё в 35🥶!!!

Лео лучше чем всех. Он не из этого мира👽. Месси настолько хорош, что в это сложно поверить. Роналду не повезло играть в одно время с Месси 🇦🇷🐐🌏
+5
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+4
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прощай Роналду
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Автор что вы употребляете? Что за наброс на вентилятор. Я лютый хейтер Месси но тут не вижу ничего такого
Да мы поняли кто ты по нику😁 лучший персофан в истории 😁👍🏻
+4
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be3myasa
Ну закрутили, сюжет!
+3
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Фаррух Касимов
был великим,стал величайшим!!!🌍👑
+2
-1
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Евгений Кузнецов
sports вспомнил о кликбейте 20-летней давности)))
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Ilia Maksiokov
ой ну всё ...
может теперь и Месси будет гей?
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Заяцволк
Так видно же, что в первые 2 секунды между ними находится Левандовский
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pont77
У неё животик? Или это свет так падает 😏
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Sergio666
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Автор что вы употребляете? Что за наброс на вентилятор. Я лютый хейтер Месси но тут не вижу ничего такого
Не здоровая история с тз психологии "болеть против". Что-то явно не то в черепушке. Внутреннего баланса вам и радости.
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