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Месси получил спортивный «Оскар» и уже сказал первые слова. Руководству «ПСЖ» лучше не читать речь Лео

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Месси выиграл премию «Спортсмен года» на церемонии Laureus. Награду также называют спортивным «Оскаром».

Получив премию, Лионель сказал пару слов, которые лучше не слышать руководству «ПСЖ»:

«Большое спасибо за эту награду. Мне очень приятно стоять на этой сцене. Для меня большая честь разделить этот момент с другими победителями. Всегда приятно получать подобное признание, но футбол – это командный вид спорта, и в этом году я осуществил свою самую большую мечту: выиграл чемпионат мира со своей сборной. Это произошло почти в конце моей карьеры и дорого мне стоило.

Я через многое прошел. Испытал столько счастья с «Барселоной» и столько печали со сборной, но я не останавливался. На моем пути было много неприятностей, и это сделало меня лучше.

Спасибо моей семье, моим близким, которые уважают меня. Я благодарен. Я смог осуществить свою мечту. Хотя на то, чтобы сделать это, потребовалось время, это было лучшее, что случилось со мной и с нами как со страной после стольких лет. Учитывая все это, эта награда – для Аргентины. Большое вам спасибо».

Любопытно, что Месси вообще не упомянул «ПСЖ», зато вспомнил о своих годах в «Барселоне». Это кажется логичным, учитывая громкую историю с отстранением Лео от игр за парижский клуб.

Месси стал единственным футболистом, которому удалось взять спортивный «Оскар» дважды. Более того, Лионель стал первым игроком, получившим премию Laureus.

Не обидится ли руководство «ПСЖ» на Лео из-за того, что он не вспомнил про столичный клуб в своей речи?

9 комментариев

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прощай Роналду
Его первые слова: ПСЖ Га#но
Его второе слово: Роналду тоже)
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Комил Мирзаев
Псж это не команда... Величайших игрок история футбол Месси
+7
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Игорь Климов
Достойная речь от величайшего футболиста - Лео Месси!
+3
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ZenitTop
Я не удивлюсь если Месси скоро получит приз за самого красивого человека мира или за самого сильного человека мира
+1
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Alexlagodny
Не переживайте, не прочитают. Не думаю, что руководство ПСЖ зарегистрированы на этом сайте 🤣😂
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Nurseiit Ismailov
Месси -> ПСЖ
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alberto-m
Ответ прощай Роналду
Его первые слова: ПСЖ Га#но Его второе слово: Роналду тоже)
🤣🤣🤣🤣🤣
В Первое я ещё могу поверить ,но во второе вряд ли, всё-таки они друг друга уважают.
Ну спасибо тебе Ты конкретно рассмешил🤣🤣🤣🤣
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прощай Роналду
Ответ alberto-m
🤣🤣🤣🤣🤣 В Первое я ещё могу поверить ,но во второе вряд ли, всё-таки они друг друга уважают. Ну спасибо тебе Ты конкретно рассмешил🤣🤣🤣🤣
Это на камеру, за углом сразу лоу кик, хай кик, по яикам кик, Ван Даммовская вертушка и португальская прима в слезах бежит к сестрам🤣
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alberto-m
Ответ прощай Роналду
Это на камеру, за углом сразу лоу кик, хай кик, по яикам кик, Ван Даммовская вертушка и португальская прима в слезах бежит к сестрам🤣
🤣🤣🤣🤣🤣
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