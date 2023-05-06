8 комментариев

🤩🤩🤩 Царь-пушка в деле. Головин положил коронный гол в верхний угол с касания
15-й результативный балл в Лиге 1.
В эти минуты продолжается матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Анжер» принимает «Монако».
Под занавес первого тайма счет в матче открыл российский полузащитник монегасков Александр Головин.
Ваши любимые скрины - не обессудьте.
Идеальный кадр
Вандерсон выкатывает мяч Саше под удар.
Головин пробивает в касание с правой (!).
Вратарь не шелохнулся.
Матч продолжается в эти минуты. Счет 0:2 в пользу «Монако».
В случае победы монегаски будут в шести очках от зоны ЛЧ. До конца чемпионата осталось четыре тура.
За такие, как этот, забитый, как сейчас, "Анжеру", или когда-либо условному "Бордеауксу", я бы сразу давал приз в виде последней модели "Ренаулта" или "Шевролета".
так Головин же правша (!)