8 комментариев

15-й результативный балл в Лиге 1.

В эти минуты продолжается матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Анжер» принимает «Монако».

Под занавес первого тайма счет в матче открыл российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Ваши любимые скрины - не обессудьте.

Идеальный кадр

Вандерсон выкатывает мяч Саше под удар.

Головин пробивает в касание с правой (!).

Вратарь не шелохнулся.

Матч продолжается в эти минуты. Счет 0:2 в пользу «Монако».

В случае победы монегаски будут в шести очках от зоны ЛЧ. До конца чемпионата осталось четыре тура.