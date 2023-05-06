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🤩🤩🤩 Царь-пушка в деле. Головин положил коронный гол в верхний угол с касания

Монако Монако
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Александр Головин Александр Головин
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15-й результативный балл в Лиге 1.

В эти минуты продолжается матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором «Анжер» принимает «Монако».

Под занавес первого тайма счет в матче открыл российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Ваши любимые скрины - не обессудьте.

Идеальный кадр

Вандерсон выкатывает мяч Саше под удар.

Головин пробивает в касание с правой (!).

Вратарь не шелохнулся.

Матч продолжается в эти минуты. Счет 0:2 в пользу «Монако».

В случае победы монегаски будут в шести очках от зоны ЛЧ. До конца чемпионата осталось четыре тура.

8 комментариев

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Alex Korolev
Предлагаю начать, как в американских судах рисовать голы вместо скриншотов.
+36
0
+36
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Кудринио
Ответ Alex Korolev
Предлагаю начать, как в американских судах рисовать голы вместо скриншотов.
Если быстро прокрутить вниз получается довольно таки неплохое видео
+6
0
+6
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Джульетта Джульетта
Гол хорош! https://youtu.be/gG1M0p7Yzjk
За такие, как этот, забитый, как сейчас, "Анжеру", или когда-либо условному "Бордеауксу", я бы сразу давал приз в виде последней модели "Ренаулта" или "Шевролета".
+2
0
+2
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Evgeniy Kropachev
с правой (!)

так Головин же правша (!)
+1
0
+1
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Андрей Хенто
Ну попал шикарно, отлично поставлен удар у Александра, почаще ему надо прикладываться с дальних дистанций.
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stradivari13
а видео прикрутить религия не позовляет или прямота рук?
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hiper26
Спасибо за видео.
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Rojo Crio
Ответ Кудринио
Если быстро прокрутить вниз получается довольно таки неплохое видео
Блин я прокрутил и увидел член как в конце "Бойцовского клуба".
0
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