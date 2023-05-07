Диего Марадона сейчас был бы очень рад, только взгляните на цепочку событий этого сезона: сначала «Бока Хуниорс» выигрывает чемпионат Аргентины, Аргентина обыгрывает Францию в лучшем финале чемпионатов мира, а теперь - первое за 33 года скудетто «Наполи».

Более того, все идет к тому, что «Барса» тоже вот-вот оформит чемпионство. Если еще и «Севилья» возьмет Лигу Европы — придется поверить в чудеса.

Магия не добралась пока только до «Ньюэллс Олд Бойз». Правда, Диего сыграл там всего 5 матчей.