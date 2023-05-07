Гаспачо
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«Бока», Аргентина, «Наполи» и вот-вот «Барселона». Мы начинаем верить в чудо Марадоны

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Диего Марадона сейчас был бы очень рад, только взгляните на цепочку событий этого сезона: сначала «Бока Хуниорс» выигрывает чемпионат Аргентины, Аргентина обыгрывает Францию в лучшем финале чемпионатов мира, а теперь - первое за 33 года скудетто «Наполи».

Более того, все идет к тому, что «Барса» тоже вот-вот оформит чемпионство. Если еще и «Севилья» возьмет Лигу Европы — придется поверить в чудеса.

Магия не добралась пока только до «Ньюэллс Олд Бойз». Правда, Диего сыграл там всего 5 матчей.

5 комментариев

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Владимир Георгия
Там просто, это появление двух ярких игроков в Наполи ,-Осимена и Квары , которые участвовали в не менее в 55 голах.
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Леонель Месси
Легенда клубов и сборной порадовался бы за эти результаты
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бек саидов
Ответ Спартак Уокер
Просто совпадение
Совпадение или нет , но этот случай уникальный. Барса в полушаге от чемпионства, а если и Севилья выиграет ЛЕ , то можно сказать что это чудо.
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Спартак Уокер
Ответ бек саидов
Совпадение или нет , но этот случай уникальный. Барса в полушаге от чемпионства, а если и Севилья выиграет ЛЕ , то можно сказать что это чудо.
Севилья скорее всего не выиграет они в этом сезоне слабые
0
0
0
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