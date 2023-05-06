В пятницу Лео Месси записал видеобращение, где извинился перед болельщиками, партнерами и клубом за внезапный отъезд в Саудовскую Аравию. Любопытно, что к обращению Лео отнесся очень серьезно - надел рубашку, пиджак и встал на светлом фоне.

Фанаты сразу обратили внимание на контраст с тем, как Месси нарядился на церемонию The Best в начале 2022 года (из-за ковидных ограничений проходила в онлайне): Лео также подключился из дома, но в футболочке, с низко поставленной камерой, и постоянно отвлекаясь на семейные разговоры. В общем, равнодушие аргентинца к одной из главных церемоний было заметно невооруженным взглядом.

Считаете ли вы свежее видеобращение Месси искренним? Может, Лео просто отбеливает репутацию?