Гаспачо
Блог

Месси отнесся к видеобращению очень серьезно - надел рубашку и пиджак. А помните, как он был равнодушен к церемонии The Best?

Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

В пятницу Лео Месси записал видеобращение, где извинился перед болельщиками, партнерами и клубом за внезапный отъезд в Саудовскую Аравию. Любопытно, что к обращению Лео отнесся очень серьезно - надел рубашку, пиджак и встал на светлом фоне.

Фанаты сразу обратили внимание на контраст с тем, как Месси нарядился на церемонию The Best в начале 2022 года (из-за ковидных ограничений проходила в онлайне): Лео также подключился из дома, но в футболочке, с низко поставленной камерой, и постоянно отвлекаясь на семейные разговоры. В общем, равнодушие аргентинца к одной из главных церемоний было заметно невооруженным взглядом.

Считаете ли вы свежее видеобращение Месси искренним? Может, Лео просто отбеливает репутацию?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jackson_07
Какой же он все-таки приземленный. Месси реально обычный пацан. Надо уже завершать Лео карьеру, потому что уже кто бы ни хотел его подписать в команду самая первая причина это его имя и заработать на этом, а где такое всегда грязь и скандалы. А Месси на заслужил после такой блестящей карьеры такое отношение к себе.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Лео Месси - это Человек с большой буквы, про это я уже неоднократно говорил, и буду повторять.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
А снизу были шортики Барсы:)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий