Недооцененный прогресс.

Полуфинал женской Лиги чемпионов получился очень захватывающим. «Арсенал» уступил «Вольфсбургу» с счетом 3:2 и по сумме двух встреч пролетели мимо финала − 5:4. «Гуннеры» проигрывали 2:1, сравняли счет за 15 минут до конца матча, но все-таки вылетели, пропустив на 119-й минуте.

Несмотря на поражение, у команды все-таки был повод для гордости: на игре был установлен британский рекорд посещаемости для женского футбола − матч наблюдало 60 063 зрителя.

Для сравнения: 10 лет назад в полуфинале женской ЛЧ играли те же команды, «Арсенал» и «Вольфсбург», и тогда матч вызвал интерес всего у 1406 болельщиков. За десять лет команда прошла путь от уровня низшего дивизиона до аншлага на «Эмирейтс».

Очевидный признак впечатляющего роста интереса к женскому футболу в Англии.