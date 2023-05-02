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🤪Женский «Арсенал» установил рекорд посещаемости Англии. 10 лет назад матч этих команд посетило в 42 (!) раза меньше зрителей

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Недооцененный прогресс.

Полуфинал женской Лиги чемпионов получился очень захватывающим. «Арсенал» уступил «Вольфсбургу» с счетом 3:2 и по сумме двух встреч пролетели мимо финала − 5:4. «Гуннеры» проигрывали 2:1, сравняли счет за 15 минут до конца матча, но все-таки вылетели, пропустив на 119-й минуте.

Несмотря на поражение, у команды все-таки был повод для гордости: на игре был установлен британский рекорд посещаемости для женского футбола − матч наблюдало 60 063 зрителя.

Для сравнения: 10 лет назад в полуфинале женской ЛЧ играли те же команды, «Арсенал» и «Вольфсбург», и тогда матч вызвал интерес всего у 1406 болельщиков. За десять лет команда прошла путь от уровня низшего дивизиона до аншлага на «Эмирейтс».

Очевидный признак впечатляющего роста интереса к женскому футболу в Англии.

3 комментария

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hamm
женский футбол в Британии - вообще феномен.. очень грамотный подход: время проведения матчей, стоимость билетов.. 15 января довелось увидеть прям толпы людей в районе КингсКросса, которые оттуда направлялись в сторону Эмирэйтс ( причем огромное количество детей всех возрастов).. сперва удивился, вроде как помнил, что играть в тот день должны были Тотнэм с канонирами, тогда КингсКросс явно не в тему.)) только вечером объяснили, что эти толпы шли на домашний матч женской команды Арсенала с девчатами из Челси.. что-что, а атмосферу праздника британские болельщики создавать умеют, прям парад был.)
+3
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+3
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Konservator
Ответ hamm
женский футбол в Британии - вообще феномен.. очень грамотный подход: время проведения матчей, стоимость билетов.. 15 января довелось увидеть прям толпы людей в районе КингсКросса, которые оттуда направлялись в сторону Эмирэйтс ( причем огромное количество детей всех возрастов).. сперва удивился, вроде как помнил, что играть в тот день должны были Тотнэм с канонирами, тогда КингсКросс явно не в тему.)) только вечером объяснили, что эти толпы шли на домашний матч женской команды Арсенала с девчатами из Челси.. что-что, а атмосферу праздника британские болельщики создавать умеют, прям парад был.)
Не только в Британии. В Барселоне на женскую команду, насколько я знаю, тоже народ ходит весьма активно.
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hamm
Ответ Konservator
Не только в Британии. В Барселоне на женскую команду, насколько я знаю, тоже народ ходит весьма активно.
наверняка вы правы.. но я лишь описал, что видел сам и чему был приятно удивлен.)
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