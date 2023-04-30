«Наполи» в игре с «Салернитаной» (1:1) в 32-м туре Серии А мог досрочно стать чемпионом.

Матиас Оливера забил за хозяев на 62-й минуте, Булайе Диа ответил голом на 84-й. Если бы «Наполи» победил, то команда тренера Лучано Спаллетти уже сегодня досрочно выиграла бы чемпионат Италии.

У «Наполи» 79 очков за 6 туров до конца чемпионата. У «Лацио» – 61 балл, у «Ювентуса» – 59 при игре в запасе.

В сети завирусилось видео, снятое в одном из домов Неаполя сразу после пропущенного от «Салернитаны» гола – столько боли и отчаяния из-за футбола можно увидеть только в Италии.