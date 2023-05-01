Гаспачо
Блог

На 70 лет вперед: Криштиану Роналлу подписывает соглашение о неразглашении со своим домашним персоналом

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Криштиану Роналду принимает крайние меры, чтобы защитить свою личную жизнь, подписывая 70-летнее соглашение о неразглашении со своим домашним персоналом.

Согласно немецкому изданию Der Spiegel, срок действия соглашения составляет 70 лет после смерти игрока, что отражает его решимость сохранять абсолютную конфиденциальность.

Настойчивость Роналду в сохранении секретности настолько сильна, что правила соглашения распространяются даже на его пятерых детей и биологическую мать его старшего сына.

Издание Der Spiegel ранее выдвигало против игрока обвинения в изнасиловании Кэтрин Майорги. Девушка утверждала, что Роналду напал на нее в номере отеля в Лас-Вегасе, а впоследствии заплатил ей 375 000 долларов и заставил ее подписать соглашение о неразглашении.

Обвинения против Роналду в конечном итоге были сняты из-за отсутствия доказательств. Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» категорически отрицал обвинения, признавшись Пирсу Моргану, что они нанесли ему моральную травму.

«Я чувствовал себя так плохо… В новостях говорят о Криштиану Роналду, то и это. Я слышу, как дети спускаются по лестнице и переключаю канал, потому что мне неловко».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakir Zakir
Ответ albert_lucky
Когда есть что скрывать и не то сделаешь.
редкостный бред) есть вещи которые не хочешь чтоб знали, тем более когда публичная личность. на счет майорги вообще курам на смех, сколько таких девушек легкого поведения мечтающих разбогатеть на ровном месте. то что происходит у него дома это его личное, вряд ли он там избивает своих детей и жену и тп. так что это его право, а по твоей логике можно столько всякого бреда написать
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Видимо, он хочет чтобы его долго считали натуралом, но как говорят - "шила в мешке не утаишь". (с)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
Иринка все про него рассказала подружкам. Бисексуал и нарцисс
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
albert_lucky
Когда есть что скрывать и не то сделаешь.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sgi
Ответ albert_lucky
Когда есть что скрывать и не то сделаешь.
Что за бред… А ты хочешь , чтобы про твою жизнь трубили на каждом углу ?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий