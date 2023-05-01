Криштиану Роналду принимает крайние меры, чтобы защитить свою личную жизнь, подписывая 70-летнее соглашение о неразглашении со своим домашним персоналом.

Согласно немецкому изданию Der Spiegel, срок действия соглашения составляет 70 лет после смерти игрока, что отражает его решимость сохранять абсолютную конфиденциальность.

Настойчивость Роналду в сохранении секретности настолько сильна, что правила соглашения распространяются даже на его пятерых детей и биологическую мать его старшего сына.

Издание Der Spiegel ранее выдвигало против игрока обвинения в изнасиловании Кэтрин Майорги. Девушка утверждала, что Роналду напал на нее в номере отеля в Лас-Вегасе, а впоследствии заплатил ей 375 000 долларов и заставил ее подписать соглашение о неразглашении.

Обвинения против Роналду в конечном итоге были сняты из-за отсутствия доказательств. Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» категорически отрицал обвинения, признавшись Пирсу Моргану, что они нанесли ему моральную травму.

«Я чувствовал себя так плохо… В новостях говорят о Криштиану Роналду, то и это. Я слышу, как дети спускаются по лестнице и переключаю канал, потому что мне неловко».