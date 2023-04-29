Гаспачо
Блог

Лидер − «Мадрид», у «Атлетико» − ни одного. Сколько пенальти пробили клубы Ла Лиги к 31 туру?

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Севилья Севилья
Атлетико Атлетико
Бетис Бетис
Валенсия Валенсия
Футбол Футбол

Полярные стороны столицы Испании.

Испанский ресурс Post United опубликовал статистику пробитых пенальти по состоянию на 31 тур Ла Лиги. Лидером по этому показателю стал «Мадрид», который пробил 12 пенальти.

А вот лидер испанского чемпионата за практически весь сезон получил право всего на два одиннадцатиметровых. Удивляет то, что команда Симеоне ни разу не подходила к точке.

При этом «Мадрид» реализовал 7 из 10 попыток пенальти, а «Барселона» только половину − 1 из 2.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
ничего нового
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
И это ещё при том, что по мнению некоторых умников, Барса судей покупает)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Главное Реал первый с отрывом, остальное неважно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий