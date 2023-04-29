Полярные стороны столицы Испании.

Испанский ресурс Post United опубликовал статистику пробитых пенальти по состоянию на 31 тур Ла Лиги. Лидером по этому показателю стал «Мадрид», который пробил 12 пенальти.

А вот лидер испанского чемпионата за практически весь сезон получил право всего на два одиннадцатиметровых. Удивляет то, что команда Симеоне ни разу не подходила к точке.

При этом «Мадрид» реализовал 7 из 10 попыток пенальти, а «Барселона» только половину − 1 из 2.