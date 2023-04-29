Судья посчитал, что фола не было.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду принимал «Аль-Раэд» и разгромил соперника со счетом 4:0. Первый гол в матче забил португалец, положив конец серии из трех матчей подряд без мячей.

Однако болельщиков привлек другой момент, который случился при счете 2:0. Роналду врывался в штрафной, защитник стелился под форварда и португалец оказался на газоне. Судья сказал, что фола не было и пора подниматься.

Игрок был вне себя от ярости, размахивал руками и явно был потрясен таким решением. Давление на рефери не сработало.

На повторе кажется, что соперник действительно сбил Криштиану, задев его ногу. Однако при замедленном варианте видно, что Роналду начинает падать, наступает на защитника и оказывается на газоне.

Мнение болельщиков разделилось:

💭 Позорное решение. Как эти люди могут судить футбол?

💭 Ни в коем случае не пенальти, отличный нырок!

💭 Одна из немногих хороших черт Месси − он не ныряет. Буквально каждый другой футболист занимается таким, так что не могут винить Роналду.

💭 В любой день это пенальти.

💭 Он получил бы пенальти, если бы не начал заваливается на полпути до того, как произошел контакт. Отличное решение судьи.

А как вы думаете, был ли здесь пенальти или судья был прав, не назначив его? Пишите в комментариях.