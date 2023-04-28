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«Чужой среди своих»: болельщики «Сити» разглядели Педри в одном из стюардов на матче с «Арсеналом»

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В футболе Гвардиолы молодой полузащитник точно бы не затерялся.

Победа в 33-м туре АПЛ со счетом 4:1 стала для испанского тренера «Манчестер Сити» 20-й над «канонирами».

Всего против лондонцев Гвардиола провел 27 игр. 4 – во главе «Барселоны» (2 победы, ничья, поражение), 4 – во главе «Баварии» (2 победы, ничья, поражение), 19 – во главе «Манчестер Сити» (16 побед, ничья, 2 поражения).

А во время матча в одном из стюардов «Этихада» болельщики разглядели полузащитника «Барселоны» Педри.

Сходство действительно есть, но это явно не он – футболист в это же время играл в составе «Барсы» против «Райо Вальекано»

1 комментарий

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Темирлан Шаваев
Слушай меня Лапорта, уговори этого парня подписать контракт с Барселоной и за 200 милионов евро продай в Челси.
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