В футболе Гвардиолы молодой полузащитник точно бы не затерялся.

Победа в 33-м туре АПЛ со счетом 4:1 стала для испанского тренера «Манчестер Сити» 20-й над «канонирами».

Всего против лондонцев Гвардиола провел 27 игр. 4 – во главе «Барселоны» (2 победы, ничья, поражение), 4 – во главе «Баварии» (2 победы, ничья, поражение), 19 – во главе «Манчестер Сити» (16 побед, ничья, 2 поражения).

А во время матча в одном из стюардов «Этихада» болельщики разглядели полузащитника «Барселоны» Педри.

Сходство действительно есть, но это явно не он – футболист в это же время играл в составе «Барсы» против «Райо Вальекано»