Гаспачо
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Получил ни за что: Криштиану Роналду зарядил мячом в голову слишком радовавшегося фаната своей команды😱😱😱

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Футбол Футбол

Жаль мальчугана.

В «Аль-Насре» неспокойно - после вылета из Кубка Саудовской Аравии намечается смена руководства.

Как сообщает Saudi Gazette, председатель совета директоров Мусалли Аль-Муаммар направил письмо о своей отставке в Министерство спорта. Такой запрос связывается с давлением со стороны фанатов команды, потерпевшей два поражения подряд, в том числе в национальном кубке.

У самого Роналду тоже дела не очень  - португалец не отметился результативными действиями ни в одном из последних трех матчей.

Правда, иногда Криштиану оказывается «очень точен» - после штрафного удара португалец попал мячом в голову юному болельщику, которые мгновение назад радовался заработанному стандарту.

3 комментария

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Николай Козлов
Такая точность в 38 лет! Хотя подождите ка...
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Максим Окуловский
«А хорошо попал!» (с) люди в черном
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10ztv
опять детей обижает. Ну хоть на этот раз не специально, наверное...
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