Получил ни за что: Криштиану Роналду зарядил мячом в голову слишком радовавшегося фаната своей команды😱😱😱
Жаль мальчугана.
В «Аль-Насре» неспокойно - после вылета из Кубка Саудовской Аравии намечается смена руководства.
Как сообщает Saudi Gazette, председатель совета директоров Мусалли Аль-Муаммар направил письмо о своей отставке в Министерство спорта. Такой запрос связывается с давлением со стороны фанатов команды, потерпевшей два поражения подряд, в том числе в национальном кубке.
У самого Роналду тоже дела не очень - португалец не отметился результативными действиями ни в одном из последних трех матчей.
Правда, иногда Криштиану оказывается «очень точен» - после штрафного удара португалец попал мячом в голову юному болельщику, которые мгновение назад радовался заработанному стандарту.
3 комментария