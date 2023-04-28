Жаль мальчугана.

В «Аль-Насре» неспокойно - после вылета из Кубка Саудовской Аравии намечается смена руководства.

Как сообщает Saudi Gazette, председатель совета директоров Мусалли Аль-Муаммар направил письмо о своей отставке в Министерство спорта. Такой запрос связывается с давлением со стороны фанатов команды, потерпевшей два поражения подряд, в том числе в национальном кубке.

У самого Роналду тоже дела не очень - португалец не отметился результативными действиями ни в одном из последних трех матчей.

Правда, иногда Криштиану оказывается «очень точен» - после штрафного удара португалец попал мячом в голову юному болельщику, которые мгновение назад радовался заработанному стандарту.