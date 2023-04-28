8 комментариев

Роналду перебрался в Саудовскую Аравию, но громкие истории продолжают преследовать португальца.

Сперва «Аль-Наср» попрощался с главным тренером команды. Теперь клуб вылетел из Кубка Саудовской Аравии. По информации Saudi Gazette, председатель совета директоров «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммар направил письмо о своей отставке в Министерство спорта.

На фоне этих новостей в сети завирусилось мощное высказывание Аль-Муаммара. Уже, возможно, бывший президент «Аль-Насра» якобы сравнил Роналду с кебабом в интервью арабскому изданию ArabiaNews50:

«Меня обманули дважды за всю жизнь. Первый раз, когда я заказал три кебаба, а мне привезли только два. Второй раз, когда мы подписали Криштиану Роналду».

Клуб уже дал опровержение. Ранее Ашраф Бен Аяд, сотрудник издания Mundo Deportivo, отметил, что Аль-Муаммар такого заявления не делал.

Действительно, вряд ли управленец сказал бы подобное даже на эмоциях. И хотя это сравнение является фейком, оно ярко отражает отношения Криштиану со своими последними командами.

Ситуация с «Аль-Насром» – это третий случай за последние два года, когда клубы пожалели о том, что связались с Роналду. В 2018 году после девяти лет в «Мадриде» португалец внезапно захотел сменить обстановку и за 112 млн евро перешел в «Ювентус». В туринском клубе в форварде видели человека, который поможет выиграть долгожданную Лигу чемпионов, однако получилось лишь финансово уничтожить лидера Серии А.

Роналду получал в Турине 57,41 млн евро в год, что, по мнению журналиста The Guardian Тобиаса Джонса, привело к катастрофе. Из-за пандемии коронавируса клубу было очень тяжело, контракт португальца лег на «бьянконери» тяжелым грузом. Кроме того, на поле форвард хотел видеть себя центром проекта, на который должна работать абсолютно вся команда. И это несмотря на то, что обычно в этом возрасте игроки уже завершают карьеру.

Получилось, что португалец успел нанести серьезный урон туринцам как на поле, так и за его пределами.

Ошибку исправили только в августе 2021 года, когда Криштиану вернулся в «Юнайтед» за 12,8 млн фунтов. Причем он сделал это под самое закрытие трансферного окна, лишив итальянский клуб возможности найти ему замену.

Чем запомнился португалец в Манчестере? Недовольством из-за того, что его перестали постоянно ставить в стартовый состав, которое вылилось в печально известное интервью Пирсу Моргану. После него в клубе окончательно поняли, что с Роналду иметь дел нельзя, и разорвали контракт по «обоюдному согласию».

Как известно, Криштиану активно пытался через своего агента предлагать услуги разным клубам по всей Европе, но все от него отказывались. Самое сочное предложение поступило из Саудовской Аравии − от «Аль-Насра».

Португальцу дали уникальный контракт на баснословные деньги, но похоже, что в клубе им не совсем довольны, так как команда претендовала на чемпионство и мечтала о внутреннем хет-трике, но уже выбыла из Кубка Короля и Суперкубка. «Аль-Наср» все еще претендует на чемпионство. По информации Saudi Gazette, нынешний совет директоров «Аль Насра» будет распущен.

Чем закончится глава карьеры Криштиану в Саудовской Аравии?