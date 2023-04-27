Никто и не сомневался, что Рон не сдастся.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду может остаться без трофеев в этом сезоне. В полуфинале Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» недавно уступил «Аль-Вахде» (0:1) - Роналду вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

В январе «Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии проиграв «Аль-Иттихаду» в полуфинале (1:3). Тогда Криштиану тоже отыграл весь матч.

За 6 туров до конца чемпионата «Аль-Наср» на 3 очка отстает от лидера турнирной таблицы «Аль-Иттихада», отыгравшего на один матч меньше.

Роналду не отметился результативными действиями ни в одном из трех матчей. В последний раз он забивал 4 апреля – «Аль-Адале» (5:0).

После поражения от «Аль-Вахды» португалец обратился к болельщикам у себя в соцсетях, опубликовав пост с тренировки команды.

«Мы продолжаем бороться и упорно работаем, готовясь к следующим матчам! 💪🏻»