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«Мы продолжаем бороться!💪🏻» Криштиану Роналду обратился к болельщикам после очередного поражения в Саудовской Аравии

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Никто и не сомневался, что Рон не сдастся.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду может остаться без трофеев в этом сезоне. В полуфинале Кубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» недавно уступил «Аль-Вахде» (0:1) - Роналду вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

В январе «Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии проиграв «Аль-Иттихаду» в полуфинале (1:3). Тогда Криштиану тоже отыграл весь матч.

За 6 туров до конца чемпионата «Аль-Наср» на 3 очка отстает от лидера турнирной таблицы «Аль-Иттихада», отыгравшего на один матч меньше.

Роналду не отметился результативными действиями ни в одном из трех матчей. В последний раз он забивал 4 апреля – «Аль-Адале» (5:0).

После поражения от «Аль-Вахды» португалец обратился к болельщикам у себя в соцсетях, опубликовав пост с тренировки команды.

«Мы продолжаем бороться и упорно работаем, готовясь к следующим матчам! 💪🏻»

3 комментария

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CopaAmerica
Ответ Muhammad Juraev
Ты со своим 💪 задолбал уже... В конце каждого предложения ставит 💪
ну это про свой любимый пестик, мол я его снова покажу
+1
0
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Muhammad Juraev
Ты со своим 💪 задолбал уже...
В конце каждого предложения ставит 💪
+1
-1
0
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