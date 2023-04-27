Может все-таки увидим связку Месси-Роналду?

Команда Криштиану Роналду потерпела два поражения в последних трех матчах. Накануне «Аль-Наср» уступил «Аль-Вахде» (0:1) в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.

Ранее клуб проиграл «Аль-Хилалю» (0:2) и сыграл вничью с «Аль-Фейхой» (0:0). Роналду не отметился результативными действиями ни в одном из трех матчей. В последний раз он забивал 4 апреля – «Аль-Адале» (5:0).

Всего у 38-летнегно португальца 11 голов и 2 ассиста в 14 матчах за команду из Эр-Рияда. В связи с этим болельщики «Аль-Насра» активно выражают свое недовольство – Роналду получает огромные деньги, но после его перехода команда теряет очки, тренера пришлось уволить – в эфире местного телевидения даже появился репортаж, в котором поклонники команды требуют приобрести Лионеля Месси.

Ранее уж появлялась информация о том, что нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщал инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.

По информации источника, представители другого саудовского клуба «Аль-Хиляль» официально связывались с Месси и предложили ему зарплату размером 400 миллионов евро в год.