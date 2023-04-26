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😱😱😱 «Я ненавидел тебя в детстве». Пауло Дибала вспомнил непростое признание перед Роналду в самолете «Ювентуса»

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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала признался, что ненавидел в детстве Криштиану Роналду, поскольку португалец был главным соперником Месси.

Дибала рассказал, как об этом узнал сам Криштиану.

«В Турине у нас было три хороших года с Криштиану. Команда была сильной, и он отлично нас дополнял. Соперничество между ним и Месси сильно ощущается в Аргентине, и в детстве, конечно, я всегда был на стороне Лео.

Как-то раз мы летели в самолете – я сидел сзади, а он чуть дальше впереди. В какой-то момент он подошел ко мне, чтобы поговорить о футболе и других вещах.

Мы начали говорить о жизни в целом, и я сказал ему: «Я вообще-то ненавидел тебя в детстве». Мы немного посмеялись над этим, но никаких обид не было. У нас всегда были хорошие отношения, хороший контакт», – рассказал Дибала.

4 комментария

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Astella Guccio
Я что-то пропустила ? Почему дибала ЭКС нападающий Ромы?
+7
0
+7
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Alex Zhukov
так я что то не понял , что по мнению дибалы ДАЛ Ювентусу Криш?
+1
-1
0
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Кокич
Ответ Astella Guccio
Я что-то пропустила ? Почему дибала ЭКС нападающий Ромы?
https://www.youtube.com/watch?v=2fFdglmuEkU&t=5s
0
0
0
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