Нападающий «Ромы» Пауло Дибала признался, что ненавидел в детстве Криштиану Роналду, поскольку португалец был главным соперником Месси.

Дибала рассказал, как об этом узнал сам Криштиану.

«В Турине у нас было три хороших года с Криштиану. Команда была сильной, и он отлично нас дополнял. Соперничество между ним и Месси сильно ощущается в Аргентине, и в детстве, конечно, я всегда был на стороне Лео.

Как-то раз мы летели в самолете – я сидел сзади, а он чуть дальше впереди. В какой-то момент он подошел ко мне, чтобы поговорить о футболе и других вещах.

Мы начали говорить о жизни в целом, и я сказал ему: «Я вообще-то ненавидел тебя в детстве». Мы немного посмеялись над этим, но никаких обид не было. У нас всегда были хорошие отношения, хороший контакт», – рассказал Дибала.