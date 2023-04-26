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🔥👹 «Роналдиньо лучше Месси и Роналду. Он устраивал адские шоу и играл как дьявол». Экс-игрок сборной Бразилии вспомнил 2006 год

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Есть и такое мнение.

Бывший игрок сборной Бразилии Джалминья сказал, что праймовый Роналдиньо сильнее Месси.

Джалминья рассказал бразильскому изданию UOL, что на его взгляд Роналдиньо на пике был лучше Роналду и Месси.

«Из молодого поколения, Роналдиньо - это тот, кого я уважаю больше всего.

Больше, чем всех остальных. Больше, чем Месси, больше, чем Криштиану. Изучите его два года в «Барселоне» и сравните, соответствовал ли Лео его уровню. Он выиграл Лигу чемпионов, выиграл Ла Лигу, выиграл все, устраивал адские шоу и играл как дьявол.

Месси делал это в течение 15 лет, но в те два года он был в тени Роналдиньо», - заявил Джалминья.

Напомним, что Роналдиньо провел пять сезонов в «Барселоне», после чего перешел в «Милан».

Согласны?

13 комментариев

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predMBAPPE
На пике однозначно был лучшим в истории)
+8
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turcanudima87@gmail.com
Звезда Рональдинье ярко вспыхнуло, но так же быстро и потухло, жаль(((
+3
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LosMejores
Кода играл Роналдиньо в 2006-2008 годах Месси был еще совсем юнцом)Конечно Диньо был ярче него )
+3
0
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Alexander Katschalow
Ответ Фруктовый роналду
Как вы это определяете кто хуже а кто хуже.Нет если взять статистику то нечем он не лучше месси и криша.Яркий зрелищный но не лучше.Быстрей бегал лучше бил или пасы лучше давал ? Нет!
Ну вообще-то да, финтил он виртуозно как никто другой
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gudvinbrok@gmail.com
Джалминья погорячился со свои был в тени, тогда Месси только начинал и наоборот Рони был для него наставником, а не конкурентом. И вообще Роналдиньо не надо ставить с кем то в ряд и сравнивать, таких как он не было и не будет. Роналдиньо в другой весовой категории, в категории волшебников, там Роналду и Месси не могут с ним конкурировать. Они больше машины или если даже хотите роботы, а Роналдиньо творец магии и шоу на поле.
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Romano1985
При всем уважении , праймовые Зидан Роналдо и конечно рональдиньо … боги игры . На ступень выше криша и Месси , и на 2 выше чем супер звезды …
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olimbek
Сравнивать пиковую Рональдиньо с кем то - кощунство!
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Бускетс это позиция
Ронни это кумир конечно, настоящий волшебник, вне зависимости от того какой защитник перед ним стоял, ты знал, что он его точно обыграет с улыбкой на лице, что уж сказать, футбольный герой детства)
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Ramal Ali
Ответ Великолепная Семёрка
Ронни однозначно лучше аргентинского пешехода! Но называть его лучше Рона это кощунство
Насмешил
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