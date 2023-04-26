13 комментариев

🔥👹 «Роналдиньо лучше Месси и Роналду. Он устраивал адские шоу и играл как дьявол». Экс-игрок сборной Бразилии вспомнил 2006 год
Есть и такое мнение.
Бывший игрок сборной Бразилии Джалминья сказал, что праймовый Роналдиньо сильнее Месси.
Джалминья рассказал бразильскому изданию UOL, что на его взгляд Роналдиньо на пике был лучше Роналду и Месси.
«Из молодого поколения, Роналдиньо - это тот, кого я уважаю больше всего.
Больше, чем всех остальных. Больше, чем Месси, больше, чем Криштиану. Изучите его два года в «Барселоне» и сравните, соответствовал ли Лео его уровню. Он выиграл Лигу чемпионов, выиграл Ла Лигу, выиграл все, устраивал адские шоу и играл как дьявол.
Месси делал это в течение 15 лет, но в те два года он был в тени Роналдиньо», - заявил Джалминья.
Напомним, что Роналдиньо провел пять сезонов в «Барселоне», после чего перешел в «Милан».
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