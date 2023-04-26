Очень-очень странно.

Рыночная стоимость Джуда Беллингема недавно достигла 120 млн евро. Согласно подсчетам Transfermarkt, за период после ЧМ-2022 полузащитник «Боруссии» стал дороже на 10 млн евро, он самый дорогой футболист Бундеслиги.

Также англичанин делит третье место в мире с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором. Лидируют в мировом рейтинге Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн) и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 170 млн).

Но вряд ли это повод, чтобы поступать так, как одна из болельщиц, чья дочь получила футболку англичанина после матча.