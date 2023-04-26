Упс, попало на камеру: мама зачем-то «занюхнула» футболку Джуда Беллингема, подаренную ее дочери😱🤢
Очень-очень странно.
Рыночная стоимость Джуда Беллингема недавно достигла 120 млн евро. Согласно подсчетам Transfermarkt, за период после ЧМ-2022 полузащитник «Боруссии» стал дороже на 10 млн евро, он самый дорогой футболист Бундеслиги.
Также англичанин делит третье место в мире с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором. Лидируют в мировом рейтинге Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн) и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 170 млн).
Но вряд ли это повод, чтобы поступать так, как одна из болельщиц, чья дочь получила футболку англичанина после матча.
Вот если бы папа девочки нюхал, тогда другое дело)