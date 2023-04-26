12 комментариев

Ни скорости, ни дриблинга.

Накануне «Аль-Наср» Роналду играл против клуба «Аль-Вахда» в полуфинале Кубка. В чемпионате эта команда не побеждала с февраля и находится рядом с зоной вылета.

Именно «Аль-Вахде» Роналду зимой забил четыре гола.

В Кубке же аутсайдер в середине первого тайма открыл счет – отличился француз Жан-Давид Богель, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Команда Роналду получила численное преимущество, но реализовать его не сумела, вылетев из розыгрыша Кубка.

Роналду в матче в очередной раз не забил, хоть и попал во втором тайме в перекладину, а вот с дриблингом у португальца совсем беда.