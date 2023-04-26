Гаспачо
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Роналду уже совсем не тот: вирусное видео с трибун стадиона в Саудовской Аравии – яркое тому доказательство🤯🤯🤯

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Ни скорости, ни дриблинга.

Накануне «Аль-Наср» Роналду играл против клуба «Аль-Вахда» в полуфинале Кубка. В чемпионате эта команда не побеждала с февраля и находится рядом с зоной вылета.

Именно «Аль-Вахде» Роналду зимой забил четыре гола.

В Кубке же аутсайдер в середине первого тайма открыл счет – отличился француз Жан-Давид Богель, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Команда Роналду получила численное преимущество, но реализовать его не сумела, вылетев из розыгрыша Кубка.

Роналду в матче в очередной раз не забил, хоть и попал во втором тайме в перекладину, а вот с дриблингом у португальца совсем беда.

12 комментариев

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davidoser
ну будем честны, дриблингом нам уже давным давно не пахнет, скоростью тоже, но вот то, что он разучился в пустые закатывать - это уже правда новая стадия, и наверное конечная((
+16
-2
+14
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Игорь Климов
Дриблинг от этого Португальца7 - это уже давным-давно мем)
+8
-3
+5
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Отец Абду
Дриблинг и Роналду это несовместимые вещи:)
+4
0
+4
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АРХАТ
Вытался выкрутиться и стал изображать повреждение
+3
0
+3
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Greatest Of All Time
Рюналду уже не тот?))) А вы думали он тот ещё)))
Как только ушёл из Реала он с того дня уже не тот.
+3
0
+3
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Miguelito2015
Тот неловкий момент когда ехал стать Королем, но получилось только шутом.
+2
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Игорь Климов
Ответ davidoser
ну будем честны, дриблингом нам уже давным давно не пахнет, скоростью тоже, но вот то, что он разучился в пустые закатывать - это уже правда новая стадия, и наверное конечная((
Да, и гловой уже не забивает.
+5
-3
+2
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Анатолий Magicbrain
Ответ Decard Show
Чем сильнее ранен лев, тем плотнее кольцо гиен вокруг него
Это что-то из пацанского паблика «дворовые цитаты»?)
+3
-2
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Никита Смолов
Ответ Dmitry Shaolin
да там мышцу дернул походу
Ботексную
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Dmitry Shaolin
Ответ Анатолий Magicbrain
Это что-то из пацанского паблика «дворовые цитаты»?)
просто закон джунглей.
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