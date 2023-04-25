Аккаунт Роналдиньо в Твиттере был взломан, сейчас легендарный бразилец восстановил доступ к своему профилю и удалил все публикации хакеров.

Но интернет помнит все.

Видимо, аккаунт экс-нападающего «Барселоны» взломал ярый поклонник Месси. Профиль бразильца получил новое название – «Месси – мой Бог». Описание профиля Роналдиньо поменялось на «Месси лучший».

Хакер действовал в лучших традициях поклонников таланта Лионеля. В профиле Роналдиньо появились любопытные посты:

«Я всегда мечтал научиться играть в футбол. Но Лео Месси делает это лучше, чем я».

«Месси великолепен».

Фанаты предположили, кто мог быть тем загадочным хакером.

Впрочем, Роналдиньо никогда не скрывал своего теплого отношения к Лионелю. В нескольких интервью бразилец говорил, что считает Месси своим другом, а также называл аргентинца «невероятным игроком».

Так что выходка хакеров вряд ли расстроила волшебника так, как это было с Касильясом. Осенью прошлого года в Твиттере голкипера появилась публикация с каминг-аутом. Тогда Икер рассказал, что его аккаунт был взломан, но многие фанаты в эту версию не поверили.

В феврале этого года еще один игрок подвергся атаке хакеров. В профиле Араухо появился пост, высмеивающий ошибку Начо на «Энфилде». Защитник «Барсы» тогда тоже пожаловался на взлом аккаунта.

Так что Роналдиньо еще легко отделался.

Дорогие поклонники Лионеля, признавайтесь, кто из вас поколдовал над профилем волшебника?