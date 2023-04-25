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«У них столько Золотых Мячей, потому что я использовал только 20% своих возможностей». Марио Балотелли делает громкое заявление о Месси и Роналду

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Марио Балотелли заявил, что не смог выиграть Золотой мяч, только потому что не выкладывался на поле полностью. В свое время агент футболиста Мино Райола сказал ему, что он играл только на 20% вместо 100%.

«Райола всегда говорил мне, что у Роналду и Месси так много Золотых мячей, потому что я использовал только 20% своих возможностей, а если бы я играл на 100%, то я получал бы эти награды. Когда я смотрю на свою карьеру, то испытываю сожаление: я мог бы сделать больше», - заявил Балотелли в интервью Repubblica.

У Лионеля Месси и Криштиану Роналду 12 Золотых Мячей на двоих, и Балотелли когда-то был среди игроков, которых считали потенциальными претендентами на награду. Однако бывшей звезде «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» так и не удалось оправдать возложенных на него надежд.

Балотелли с лета прошлого года играет за швейцарский «Сьон». В 19 матчах за клуб он забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

11 комментариев

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Shoma Iziev
Марио был бы игроком уровня Ибры, Левандовски, Суареса, Бензема. Даже с реализацией всего своего потенциала достать этих двоих это невероятная задача. Достич уровня Месси невозможно в принципе потому как это не просто форвард забивающий голы
+11
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Отец Абду
Ну Кокорин и Заболотный тоже выиграли бы много ЗМ, если бы они играли на 100%, но они использовали только 1% своих возможностей:)
+7
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Toscano
Этих "еслибы" в истории футбола просто целый город. Если б Бест(Кубала, Гайскойн) не бухали. ..Если б Бицан был современником хотя бы Пушкаша, а не растрачивал лучшие годы в чемпионате Богемии и Моравии... Если б Марадона не снаркоманился... Если б Ромарио не шлялся по бабам/дискачам и если б он не ругался с тренерами на ровном месте... Если б некто(тут миллион фамилий можно вставить) не получил серьезную травму.
+4
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bress10
Таких "если бы" под сотню наберётся, а Месси и Роналду одни
+1
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Veles3101
А если бы у Дзюбы были крылья он бы зажимал мяч между ног и летел по воздуху в ворота соперника.
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Aristokrat_13
Да не был бы он на уровне Месси и Роналду. У первого божий талант, а второй превратил себя в супер-машину (я про их пик говорю). Даже до уровня Суареса, Бензема и Левандовски вряд ли бы дотянул. Скорее больше похоже на Диего Косту, Анелька или ван Перси
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Johny111
Кто же мешал?
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АРХАТ
Ну-ну
Хотя приятно так о себе говорить "Если бы я выкладывался, я бы вам всем показал".
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Alex_V69
Ответ Johny111
Кто же мешал?
Кроме самого себя винить некого.
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