11 комментариев

Марио Балотелли заявил, что не смог выиграть Золотой мяч, только потому что не выкладывался на поле полностью. В свое время агент футболиста Мино Райола сказал ему, что он играл только на 20% вместо 100%.

«Райола всегда говорил мне, что у Роналду и Месси так много Золотых мячей, потому что я использовал только 20% своих возможностей, а если бы я играл на 100%, то я получал бы эти награды. Когда я смотрю на свою карьеру, то испытываю сожаление: я мог бы сделать больше», - заявил Балотелли в интервью Repubblica.

У Лионеля Месси и Криштиану Роналду 12 Золотых Мячей на двоих, и Балотелли когда-то был среди игроков, которых считали потенциальными претендентами на награду. Однако бывшей звезде «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» так и не удалось оправдать возложенных на него надежд.

Балотелли с лета прошлого года играет за швейцарский «Сьон». В 19 матчах за клуб он забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.