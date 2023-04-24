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У Ла Лиги новый спонсор и логотип: испанцы начинают сотрудничество с EA Sports

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Видео-игровой гигант EA Sports станет титульным спонсором чемпионата Испании начиная с 2023/2024.

Компания заменит испанский банк Santander, который проводит свой последний сезон в качестве главного партнера второй по величине европейской национальной лиги.

По информации испанского издания Marca, соглашение с Electronic Arts заключено на пять лет, а ежегодная сумма выплат составит 30 млн евро, что существенно превышает спонсорский доход от контракта с банком, который с 2016 года платил Ла Лиге по 17 млн евро.

С начала будущего сезона чемпионат переименуют в La Liga EA Sports – символику титульного спонсора можно будет увидеть и в обновленном лого турнира.

11 комментариев

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DenisKam
Ответ fedor.vartum
Фанаты Барселоны надеятся на появление родного Camp Nou в EA FC
ты хотел сказать Spotify camp nou? 🤣
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denisques
К сожалению любоваться будем теперь стадионом на Манджуике
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Игорь Климов
Да Лига привлекает новых спонсоров, что ещё больше поднимет интерес к чемпионату.
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Виктор Кашшаи
Ответ fedor.vartum
Фанаты Барселоны надеятся на появление родного Camp Nou в EA FC
Причём тут Барса, 🤡.
Контракт ЛаЛига подписала
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sergey para
Z РПЛ
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joyisalwaysdrunk
выглядит ужасно
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Harut Hovsepyan
Логотип похож на цифру 4 ... они что, хотят Арсенал переманить?)
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Фархад Касимханов
Elektroniks Artc станет спонсором из за возвращения Месси это был ключевой момент в переговорах
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denisques
Ответ DenisKam
ты хотел сказать Spotify camp nou? 🤣
В чем шутка?
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fedor.vartum
Ответ DenisKam
ты хотел сказать Spotify camp nou? 🤣
Ну, если тебе нужна конкретика, родного Spotify Camp Nou
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