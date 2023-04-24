11 комментариев

Видео-игровой гигант EA Sports станет титульным спонсором чемпионата Испании начиная с 2023/2024.

Компания заменит испанский банк Santander, который проводит свой последний сезон в качестве главного партнера второй по величине европейской национальной лиги.

По информации испанского издания Marca, соглашение с Electronic Arts заключено на пять лет, а ежегодная сумма выплат составит 30 млн евро, что существенно превышает спонсорский доход от контракта с банком, который с 2016 года платил Ла Лиге по 17 млн евро.

С начала будущего сезона чемпионат переименуют в La Liga EA Sports – символику титульного спонсора можно будет увидеть и в обновленном лого турнира.