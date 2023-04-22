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«Никто не вспомнит твое второе место». Фердинанд осуждает «Арсенал» и утверждает, что у «Юнайтед» сезон успешнее

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Немного жестокой правды от легенды.

Претензии «Арсенала» на титул уже висят на волоске . Экс-защитник «Юнайтед», а теперь эксперт, Рио Фердинанд предположил, что если «гуннеры» возьмут второе место, а его бывший клуб − третье, то для «красных дьяволов» сезон можно было бы признать более успешным.

В четверг «Юнайтед» сенсационно был разгромлен «Севильей» в Лиге Европы (3:0) и выбыл из турнира. Тем не менее, в феврале клуб выиграл Кубок Лиги − первый за шесть лет.

В эфире BT Sport Рио Фердинанд заявил следующее: «Если «Юнайтед» финиширует третьим с Кубком Лиги, то их сезон будет лучше, чем у «Арсенала» со вторым местом без трофея. Кто из них будет счастливее? Когда ты заканчиваешь карьеру, а кто-то говорит: «О, какой это был сезон». Они не скажут такого о втором месте. Я не помню, в каком году мы заканчивали на втором месте. Помню, в каком сезоне я что-то выиграл, будь то Кубок Лиги, Лига чемпионов или АПЛ. Никто не помнит, когда ты занимал второе, третье или четвертое место. Это не имеет значения.

Клуб пытается перейти от статуса клуба «надеемся попасть в Лигу чемпионов» к «попытаемся выиграть серебро». Если они продолжат думать, что второе место − это здорово, то они останутся в нынешнем положении и продолжат быть вечно вторыми».

Трудно не согласиться с Рио, в активе которого есть большое количество различных трофеев. «Арсеналу» не стоит расслабляться и нужно ставить перед собой только максимальные цели.

32 комментария

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Доминатор3000
Всем плевать на ваш Кубок Лиги.
7:0 на Энфилде не забудут.
Арсенал сделал гигантский скачок,как команда.
Это главное,Арсенал не продаёт теперь,а покупает,это главное.
Сити слишком хорош и не теряет очки.
У них дважды лучший игрок года в АПЛ,возможно! один из лучших нападающих в истории,лучший тренер.Династия,черт возьми!!!!
И если Арсенал им уступит,это катастрофа….
Не надо уж перегибать,Арсенал делает что может.
Половине команды нет и 25.
Они будут ещё лучше,у них ещё есть шанс и будут.
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TrueGooner
Ответ M.U fan
За сколько лет Хаг всего первый год Алла ёл берсе индики йыл чемпион 👍
Артета в первые полгода оформил Кубок и Суперкубок.
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Rabadan_05
А также не кто не вспомнит какие там турниры ещё есть, и кто их выграл, лично я не помню что за кубок выграл МЮ
+11
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Вертуальный
В чем он успешнее кубок никому не нужный ?! Выиграет кубок Англии видно будет
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Фанат спорта01
Ответ Erakha
Умник, он игрокам которые выиграли этот кубок не плевать. А у кого в будущем будут сезоны успешнее никто не знает. Чуть спуститесь с небес, недавно и ЛЧ попасть было за счастье и стабильно от топ 4 проглатывали, а тут уже никого в упор не видите. Успокойтесь и не завидуйте. Каждый радуется своему трофею, какой бы он ни был!
кто выигрывал Кубок лиги например в 2016году вспомнишь без Википедии?
а гонки Ливерпуля с Сити помнят все.
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WingerV
Да плевать на этот кубок лиги, серебро Апл намного почетнее. Кубок лиги даёт право играть в жалкой Лиге Конференций, второе место в ЛЧ. Хотя бы этим можно понять уровень данного «трофея».
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aventura79
Ответ Артём Сергеев
у них в этом сезоне был шанс, в следующих не стоит даже и мечтать о титулах
Гадать не буду, но вот за этот сезон станет обидно
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Rabadan_05
Кубок Ауди > серебро Лч получается?)
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Rabadan_05
Ответ Erakha
Рио не тебя имел ввиду когда сказал что не вспомнят, а фанатов МЮ и игроков которые выиграли трофей. Так что можешь быть спокоен и не принимать на свой счет его интервью
А фанаты и игроки Арсенала будут помнить как они навязали борьбу сильнейшей команде современности
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Erakha
Ответ Rabadan_05
А также не кто не вспомнит какие там турниры ещё есть, и кто их выграл, лично я не помню что за кубок выграл МЮ
Рио не тебя имел ввиду когда сказал что не вспомнят, а фанатов МЮ и игроков которые выиграли трофей. Так что можешь быть спокоен и не принимать на свой счет его интервью
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M.U fan
Ответ Wekil Halylow
7хага будет помнит без тррфейов
Уже у него есть кубок нежели у физрука Артеты не забывай что у Арсенала 75 а у Сити 70 и в запасе две игры и игра один на один
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Артём Сергеев
по факту, но доминатор не одобрит
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M.U fan
Ответ Wekil Halylow
у Артети кубок и суперкубок
За сколько лет Хаг всего первый год Алла ёл берсе индики йыл чемпион 👍
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Wekil Halylow
Ответ aventura79
Ну по факту, на самом деле. Возможно, переборщил немного с оценкой, но в целом-то все по делу. Арсеналу нужна сильная встряска (а по идее - пинок), что заставит наконец собраться с мыслями. Еще в матче с Ливерпулем писал о том, что команда наступает не те же ошибки и имеет ту же неуверенность, как и при Венгере (и при Эмери), на что мне понаставили минусов и гордо заявили, что «нужно было смотреть весь сезон вместо матчей по отдельности». Ну ок - вот подряд несколько слитых игр, а впереди - мотивированный Сити, который точно своего не упустит (Холланд, по идее, даже в одиночку решить исход матча может). Запасаемся пустырником, валерьянкой и верим в чудо. Все как и всегда - характера у Арсенала как не было, так и не появилось. Создали проблемы на равном месте… за это, наверное, и ценим этот клуб
нет характера ты точьно смотриш матчи Арсенала именно с характерам выйграли несколько матчей
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Marcellu _
Ответ Артём Сергеев
у них в этом сезоне был шанс, в следующих не стоит даже и мечтать о титулах
никто не знает каким будет следующий сезон, перед началом этого сезона никто не ждал такого рывка от Арсенала. титулы будут, состав молодой.
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TrueGooner
Ну не знаю, здешние фаны МЮ с теплотой вспоминают второе место после Сити все последние годы.
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Dmitri Kudrenko
Ответ Rabadan_05
А фанаты и игроки Арсенала будут помнить как они навязали борьбу сильнейшей команде современности
А при чем тут Реал?
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alpa4ino86
Титулы конечно это важно, но борьба и шансы на успех тоже очень запоминаются и ценны. Не нужно, Рио, преуменьшать эти вещи
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Konstantin Meerov
Ответ Доминатор3000
Всем плевать на ваш Кубок Лиги. 7:0 на Энфилде не забудут. Арсенал сделал гигантский скачок,как команда. Это главное,Арсенал не продаёт теперь,а покупает,это главное. Сити слишком хорош и не теряет очки. У них дважды лучший игрок года в АПЛ,возможно! один из лучших нападающих в истории,лучший тренер.Династия,черт возьми!!!! И если Арсенал им уступит,это катастрофа…. Не надо уж перегибать,Арсенал делает что может. Половине команды нет и 25. Они будут ещё лучше,у них ещё есть шанс и будут.
Арсенал влетал 8:2 и 5:1. Вот только не помню в какие годы. Так что не преувеличивай. Трофеи исключительно важны.
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Konstantin Meerov
Ответ WingerV
Да плевать на этот кубок лиги, серебро Апл намного почетнее. Кубок лиги даёт право играть в жалкой Лиге Конференций, второе место в ЛЧ. Хотя бы этим можно понять уровень данного «трофея».
Бронза и кубок > серебра
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