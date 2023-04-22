32 комментария

Немного жестокой правды от легенды.

Претензии «Арсенала» на титул уже висят на волоске . Экс-защитник «Юнайтед», а теперь эксперт, Рио Фердинанд предположил, что если «гуннеры» возьмут второе место, а его бывший клуб − третье, то для «красных дьяволов» сезон можно было бы признать более успешным.

В четверг «Юнайтед» сенсационно был разгромлен «Севильей» в Лиге Европы (3:0) и выбыл из турнира. Тем не менее, в феврале клуб выиграл Кубок Лиги − первый за шесть лет.

В эфире BT Sport Рио Фердинанд заявил следующее: «Если «Юнайтед» финиширует третьим с Кубком Лиги, то их сезон будет лучше, чем у «Арсенала» со вторым местом без трофея. Кто из них будет счастливее? Когда ты заканчиваешь карьеру, а кто-то говорит: «О, какой это был сезон». Они не скажут такого о втором месте. Я не помню, в каком году мы заканчивали на втором месте. Помню, в каком сезоне я что-то выиграл, будь то Кубок Лиги, Лига чемпионов или АПЛ. Никто не помнит, когда ты занимал второе, третье или четвертое место. Это не имеет значения.

Клуб пытается перейти от статуса клуба «надеемся попасть в Лигу чемпионов» к «попытаемся выиграть серебро». Если они продолжат думать, что второе место − это здорово, то они останутся в нынешнем положении и продолжат быть вечно вторыми».

Трудно не согласиться с Рио, в активе которого есть большое количество различных трофеев. «Арсеналу» не стоит расслабляться и нужно ставить перед собой только максимальные цели.