Гаспачо
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На этих парней можно положиться: названа пятерка лидеров по системе гол+пас за клуб и страну

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Лионель Месси в матче с «Анжером» в Лиге 1 выдал роскошный голевой пас на Килиана Мбаппе, набрав 30 (15+15) очков по системе «гол+пас» во французском чемпионате.

Но семикратный обладатель Золотого Мяча блистает не только во Франции, но и за ее пределами: Лео – лидер по количеству очков (гол+пас) за клуб и страну в этом сезоне (60)! Вторую строчку занимает товарищ аргентинца по «ПСЖ» - Килиан Мбаппе (56), а пятую -  травмированный Неймар (40).

Между ними расположились представители Премьер-Лиги – новичок «МанСити» Эрлинг Холанд (55) и лидер атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах (43).

10 комментариев

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кто-то
Лучший в истории! Даже в 35 лет всё равно лидирует
+23
0
+23
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Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист.
+16
-1
+15
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Vermont Bulatkin
Ответ Башир Бязиев
А где же тот самый обладатель золотого мяча «Карим Бензема»???
В полуфинале лиги чемпионов.
+4
-1
+3
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Башир Бязиев
А где же тот самый обладатель золотого мяча «Карим Бензема»???
+2
0
+2
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Башир Бязиев
Вечно Молодой Лео🥶
Не удивлюсь если он ещё и 9-й ЗМ заберет)
+1
0
+1
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Iamliam
Еще как то поворачивается язык на него чтото гавкать. Он не только командными трофеями но и личной стой в который уже раз все доказывает.
0
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Bugy
пешеход)
0
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Azamat Yekizhanov
Шестикратный, а не семикратный
0
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