10 комментариев

Лионель Месси в матче с «Анжером» в Лиге 1 выдал роскошный голевой пас на Килиана Мбаппе, набрав 30 (15+15) очков по системе «гол+пас» во французском чемпионате.

Но семикратный обладатель Золотого Мяча блистает не только во Франции, но и за ее пределами: Лео – лидер по количеству очков (гол+пас) за клуб и страну в этом сезоне (60)! Вторую строчку занимает товарищ аргентинца по «ПСЖ» - Килиан Мбаппе (56), а пятую - травмированный Неймар (40).

Между ними расположились представители Премьер-Лиги – новичок «МанСити» Эрлинг Холанд (55) и лидер атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах (43).