Гаспачо
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📹«Теперь можешь посмотреть «Рому». Моуринью отомстил тренеру «Фейеноорда» за его слова

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Припомнил неосторожную и откровенную фразу.

Перед первым четвертьфинальным матчем Лиги Европы между «Ромой» и «Фейеноордом» тренер голландцев Арне Слот рассказал о том, что ему совсем не нравится стиль Моуринью: «У «Ромы» прежний тренер, и сам Жозе Моуринью ставит тот же футбол. Разница заключается лишь в том, что команда подписал трех хороших футболистов: Пауло Дибалу, Неманю Матича и Джини Вейналдума.

Стиль «Ромы» позволяет ей добиваться результата, но я предпочитаю смотреть матчи «Манчестер Сити» и «Наполи». Говорю об этом честно».

Команды встречались в прошлом году в первом финале нового еврокубка − Лиги конференций. Тогда был забит один гол − отличился Николо Дзаньоло из «Ромы».

Спустя год команды вновь пересеклись, но на этот раз в Лиге Европы. Первый матч завершился победой «Фейеноорда» (1:0), во втором команда Слота проигрывала, сравняла счет за 10 минут до конца игры, но Пауло Дибала на 89-й минуте перевел встречу в дополнительное время. Итальянцы добили соперника − 4:1.

После матча Моуринью и Слот возвращались в раздевалки по тоннелю параллельно друг другу. Португалец вспомнил о словах конкурента и громко крикнул ему, чтобы в следующий раз он смотрел не «Наполи» и «Сити», а «Рому». Между тренерами возникла небольшая перепалка, пришлось даже вмешаться обоим тренерским штабам.

В интервью Sky Sport Italia Жозе Моуринью объяснил, почему он седой, а Арне Слот − лысый: «Теперь вы знаете, почему у меня такие белые волосы. Другой тренер лысый, а у меня белые волосы. Это потому, что я провел 150 с лишним матчей в еврокубках, я видел все».

Получается, что ответил на поле и за его пределами. Если бы Моуринью не существовало, то его надо было бы обязательно придумать.

22 комментария

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Промах Мораты
поставил на место юнца)
+26
0
+26
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Промах Мораты
Ответ Вадим Никулин
согласен с феернордовцем,рому смотреть сомнительное удовольствие.просто результат потом смотришь,и ясно,как все муторно было)
а надо было матч смотреть, а не результат
+18
0
+18
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B_Boris
Арне Слот реально берега попутал, не уважает одного из величайших тренеров в истории ☝🏻дуется бегает от Жозе. Моуриньо можно понять, полное неуважение и неспортивное поведение со стороны Слота 👎🏻
+15
-2
+13
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atuqwaman
Ответ Tigo_Volchara93
Лингвисты, сделайте перевод всего что на видео 🙏🏻
- Смотри теперь "Рому", сосунок!
- Пошёл на х..!
- Риспект, Арне!
- Пошёл на х...!
- Риспект, Арне, риспект!
- Пошёл на х...!
- Риспект!
+13
-1
+12
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Tigo_Volchara93
Моур 🐺❤️
+11
-1
+10
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Tigo_Volchara93
Лингвисты, сделайте перевод всего что на видео 🙏🏻
+4
0
+4
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Алексей Матыгин
Особенный он такой)
+5
-1
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owly
детский сад какой, боже мой
+4
-2
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klint
Переиграл и уничтожил
+2
0
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Ba39
имеет право!
+3
-2
+1
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Bogdan Ermolaev
Ответ 2ran
Хамло Моур в своем стиле...
Лучше быть наглым, чем смешным) (с)
0
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Tigo_Volchara93
Ответ atuqwaman
- Смотри теперь "Рому", сосунок! - Пошёл на х..! - Риспект, Арне! - Пошёл на х...! - Риспект, Арне, риспект! - Пошёл на х...! - Риспект!
Спасибо !
0
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Aleks Abkhalimov
Ответ atuqwaman
- Смотри теперь "Рому", сосунок! - Пошёл на х..! - Риспект, Арне! - Пошёл на х...! - Риспект, Арне, риспект! - Пошёл на х...! - Риспект!
Зиро титуле
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Ренат Довлятчин
Ответ circassian*
В тех субтитрах, что есть на видео, есть слово Наполи, но ни одного слова Рома или Сити.)
В смысле нет про сити? Это и в титрах, и слышно отчетливо
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circassian*
Ответ Tigo_Volchara93
Лингвисты, сделайте перевод всего что на видео 🙏🏻
В тех субтитрах, что есть на видео, есть слово Наполи, но ни одного слова Рома или Сити.)
0
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fellx
Ответ atuqwaman
- Смотри теперь "Рому", сосунок! - Пошёл на х..! - Риспект, Арне! - Пошёл на х...! - Риспект, Арне, риспект! - Пошёл на х...! - Риспект!
ФРИИ-НИИЛЪ, РРРРИСПЭКТ, РРРИСПЭКТ
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Hitgoe Himgob
Ответ Промах Мораты
поставил на место юнца)
Жозе Артист, за это мы его и любим
+1
-1
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Bogdan Ermolaev
Ответ Промах Мораты
а надо было матч смотреть, а не результат
Действительно) зачем смотреть игру, если можно просто счёт потом глянуть) ох уж эти весёлые эксперты)
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Bogdan Ermolaev
Я бы сделал так же) хотя, конечно, издеваться над проигравшим - это не очень хорошо) но Арне никто за язык не тянул) видимо был слишком уверен в себе) все мы помним, например, противостояния Жозе и Арсена Венгера) и не в последнюю очередь те дерби были яркими не только из-за хода матча)
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2ran
Хамло Моур в своем стиле...
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Yri Yrov
особенный вообще не стареет, зажигает как и тогда
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