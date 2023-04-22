22 комментария

Припомнил неосторожную и откровенную фразу.

Перед первым четвертьфинальным матчем Лиги Европы между «Ромой» и «Фейеноордом» тренер голландцев Арне Слот рассказал о том, что ему совсем не нравится стиль Моуринью: «У «Ромы» прежний тренер, и сам Жозе Моуринью ставит тот же футбол. Разница заключается лишь в том, что команда подписал трех хороших футболистов: Пауло Дибалу, Неманю Матича и Джини Вейналдума.

Стиль «Ромы» позволяет ей добиваться результата, но я предпочитаю смотреть матчи «Манчестер Сити» и «Наполи». Говорю об этом честно».

Команды встречались в прошлом году в первом финале нового еврокубка − Лиги конференций. Тогда был забит один гол − отличился Николо Дзаньоло из «Ромы».

Спустя год команды вновь пересеклись, но на этот раз в Лиге Европы. Первый матч завершился победой «Фейеноорда» (1:0), во втором команда Слота проигрывала, сравняла счет за 10 минут до конца игры, но Пауло Дибала на 89-й минуте перевел встречу в дополнительное время. Итальянцы добили соперника − 4:1.

После матча Моуринью и Слот возвращались в раздевалки по тоннелю параллельно друг другу. Португалец вспомнил о словах конкурента и громко крикнул ему, чтобы в следующий раз он смотрел не «Наполи» и «Сити», а «Рому». Между тренерами возникла небольшая перепалка, пришлось даже вмешаться обоим тренерским штабам.

В интервью Sky Sport Italia Жозе Моуринью объяснил, почему он седой, а Арне Слот − лысый: «Теперь вы знаете, почему у меня такие белые волосы. Другой тренер лысый, а у меня белые волосы. Это потому, что я провел 150 с лишним матчей в еврокубках, я видел все».

Получается, что ответил на поле и за его пределами. Если бы Моуринью не существовало, то его надо было бы обязательно придумать.