23 комментария

Фото дня😍 Тот самый «Милан»-2007, который последний раз выходил в полуфинал ЛЧ – сможете назвать состав без подсказок?
Великая команда.
«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет. «Россонери» обыграли «Наполи» по сумме двух матчей (1:0, 1:1).
В последний раз «Милан» доходил до 1/2 финала турнира в 2007 году. В той Лиге чемпионов клуб обыграл «Ливерпуль» в финале (2:1) и взял титул.
Вот эта команда, сможете назвать всех игроков?
Снизу: Индзаги, Гаттузо, Пирло, Кака, не узнал
Индзаги => Гаттузо => Пирло => Кака => Янкуловски
Снизу: ДЖИЛАРДИНО, ТОНАЛИ, СУСО, ПАТО, МЕКСЕС
В 2004-05 - это была самая сильная команда. Поражение от Депортиво в 2004 - трагедия. Это был бы самый легкий титул для них.