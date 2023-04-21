23 комментария

Великая команда.

«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет. «Россонери» обыграли «Наполи» по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

В последний раз «Милан» доходил до 1/2 финала турнира в 2007 году. В той Лиге чемпионов клуб обыграл «Ливерпуль» в финале (2:1) и взял титул.

Вот эта команда, сможете назвать всех игроков?