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Фото дня😍 Тот самый «Милан»-2007, который последний раз выходил в полуфинал ЛЧ – сможете назвать состав без подсказок?

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Великая команда.

«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 16 лет. «Россонери» обыграли «Наполи» по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

В последний раз «Милан» доходил до 1/2 финала турнира в 2007 году. В той Лиге чемпионов клуб обыграл «Ливерпуль» в финале (2:1) и взял титул.

Вот эта команда, сможете назвать всех игроков?

23 комментария

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Darren&K
И что тут сложного? Ну разве что до малышни коих здесь много. Стоят Дида Неста Оддо Каладзе Амброзини и Зеедорф. Ниже Супер Пиппо Гаттузо Пирло Кака и Янкуловски. Жаль возрастная была команда, могла бы и подольше феерить. А вот самый сильный Милан эпохи Анчи это Милан 2004-2006. Особенно в 2005
+16
0
+16
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alex_fanat_cska
Состав 2007 знаю полностью, 2023 - нет
+7
0
+7
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Лигурийский регулировщик
Сверху: Дида, Неста, не узнал, Каладзе, Амброзини, Зеедорф
Снизу: Индзаги, Гаттузо, Пирло, Кака, не узнал
+5
0
+5
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Darren&K
Ответ Денис Галкин
Сверху: КАЛАЧ, КАФУ, ШИМИЧ, МОНТОЛИВО, БОНЕРА,ДАРМИАН Снизу: ДЖИЛАРДИНО, ТОНАЛИ, СУСО, ПАТО, МЕКСЕС
😂😂😂 Ты забыл про Месба Константа Ньянга Бертолаччи Палетта. Как можно не помнить легенд
+3
0
+3
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La Crosse Bobcats
Дида => Неста => (вроде знакомый, но не могу вспомнить) => Каладзе => Амброзини => Зеедорф
Индзаги => Гаттузо => Пирло => Кака => Янкуловски
+2
0
+2
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Денис Галкин
Сверху: КАЛАЧ, КАФУ, ШИМИЧ, МОНТОЛИВО, БОНЕРА,ДАРМИАН
Снизу: ДЖИЛАРДИНО, ТОНАЛИ, СУСО, ПАТО, МЕКСЕС
+2
0
+2
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Muhan Sadibekov
Тот Милан стильный
+1
0
+1
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Jedemdasseine
Ответ Darren&K
И что тут сложного? Ну разве что до малышни коих здесь много. Стоят Дида Неста Оддо Каладзе Амброзини и Зеедорф. Ниже Супер Пиппо Гаттузо Пирло Кака и Янкуловски. Жаль возрастная была команда, могла бы и подольше феерить. А вот самый сильный Милан эпохи Анчи это Милан 2004-2006. Особенно в 2005
А что-то Оддо с Джелардино перепутал=(
+1
0
+1
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Несусветный Папаша
Ответ Darren&K
😂😂😂 Ты забыл про Месба Константа Ньянга Бертолаччи Палетта. Как можно не помнить легенд
Кристиан Брокки из этого же периода?
0
0
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Марс Мингалимов
Ответ Лигурийский регулировщик
Сверху: Дида, Неста, не узнал, Каладзе, Амброзини, Зеедорф Снизу: Индзаги, Гаттузо, Пирло, Кака, не узнал
амброзини
0
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Гриззли
Ответ Прогресс Восточной конференции
Я это знаю. Если бы все начинали с нуля очков, то Милан обошел бы Лацио на несколько баллов (они начинали с минусом), но их бы все равно обошла Фиорентина, у которой было минус 15. Итого 4 место без Ювентуса. Я не пытаюсь доказать, что они были случайными пассажирами. Но в том сезоне они показывали очень неуверенную игру, что было подтверждено в следующем сезоне при тех же футболистах.
Мне почему-то кажется, что они немного подзабили на чемпионат, где победителя определили еще до начала турнира.
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Прогресс Восточной конференции
Ответ Гриззли
Если вы смотрели тот сезон, то должны были знать, что Милан начинал чемпионат с минусом в количестве очков, так как их с них сняли до турнира. До четвертого тура Милан имел минусовой баланс очков, хотя выиграл все матчи...
Я это знаю. Если бы все начинали с нуля очков, то Милан обошел бы Лацио на несколько баллов (они начинали с минусом), но их бы все равно обошла Фиорентина, у которой было минус 15. Итого 4 место без Ювентуса. Я не пытаюсь доказать, что они были случайными пассажирами. Но в том сезоне они показывали очень неуверенную игру, что было подтверждено в следующем сезоне при тех же футболистах.
0
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Прогресс Восточной конференции
Ответ Darren&K
Ой не скажи там по сетке в полуфинале выходили Порту Маура. Тот Милан конечно сильнее прилично, но все же легко точно не было. А вообще в тот сезон мог состоятся исторически финал Милан и Реал. Два самых титулованных клуба в ЛЧ тогда и до сих пор
Тогда Милан уверенно выиграл Серию А. Это был самый сильный и стабильный Милан с Шевченко на пике. Он тогда получил ЗМ даже не выйдя в полуфинал и не принимая участия в ЧЕ.
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Гриззли
Ответ Прогресс Восточной конференции
Меня недавно в одном из тредов заминусили за то, что я назвал эту команду домом престарелых Папы Карло (не мой термин) и что они еле-еле заползли в ЛЧ. Я смотрел все их матчи в том сезоне. 61 очко, 4 место с отрывом от Палермо (!) в три очка. В полуфинале МЮ на бумаге выглядел сильно лучше. В реальности старички показали класс в турнире, однако в сезоне 07/08 уже в ЛЧ не попали. В 2004-05 - это была самая сильная команда. Поражение от Депортиво в 2004 - трагедия. Это был бы самый легкий титул для них.
Если вы смотрели тот сезон, то должны были знать, что Милан начинал чемпионат с минусом в количестве очков, так как их с них сняли до турнира. До четвертого тура Милан имел минусовой баланс очков, хотя выиграл все матчи...
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Darren&K
Ответ Прогресс Восточной конференции
Меня недавно в одном из тредов заминусили за то, что я назвал эту команду домом престарелых Папы Карло (не мой термин) и что они еле-еле заползли в ЛЧ. Я смотрел все их матчи в том сезоне. 61 очко, 4 место с отрывом от Палермо (!) в три очка. В полуфинале МЮ на бумаге выглядел сильно лучше. В реальности старички показали класс в турнире, однако в сезоне 07/08 уже в ЛЧ не попали. В 2004-05 - это была самая сильная команда. Поражение от Депортиво в 2004 - трагедия. Это был бы самый легкий титул для них.
Ой не скажи там по сетке в полуфинале выходили Порту Маура. Тот Милан конечно сильнее прилично, но все же легко точно не было. А вообще в тот сезон мог состоятся исторически финал Милан и Реал. Два самых титулованных клуба в ЛЧ тогда и до сих пор
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Прогресс Восточной конференции
Ответ Darren&K
И что тут сложного? Ну разве что до малышни коих здесь много. Стоят Дида Неста Оддо Каладзе Амброзини и Зеедорф. Ниже Супер Пиппо Гаттузо Пирло Кака и Янкуловски. Жаль возрастная была команда, могла бы и подольше феерить. А вот самый сильный Милан эпохи Анчи это Милан 2004-2006. Особенно в 2005
Меня недавно в одном из тредов заминусили за то, что я назвал эту команду домом престарелых Папы Карло (не мой термин) и что они еле-еле заползли в ЛЧ. Я смотрел все их матчи в том сезоне. 61 очко, 4 место с отрывом от Палермо (!) в три очка. В полуфинале МЮ на бумаге выглядел сильно лучше. В реальности старички показали класс в турнире, однако в сезоне 07/08 уже в ЛЧ не попали.

В 2004-05 - это была самая сильная команда. Поражение от Депортиво в 2004 - трагедия. Это был бы самый легкий титул для них.
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La Crosse Bobcats
Ответ Халид Буллхаус
Оддо
ага, я уже посмотрел. я думал кто то типа Джиллардино
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Халид Буллхаус
Ответ La Crosse Bobcats
Дида => Неста => (вроде знакомый, но не могу вспомнить) => Каладзе => Амброзини => Зеедорф Индзаги => Гаттузо => Пирло => Кака => Янкуловски
Оддо
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Hype
Сверху узнаю всех. Снизу, кроме Жиру, затрудняюсь правильно назвать почти всех.
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master_of_dzen
Оддо и Янкуловски не узнал. Первого просто запамятовал внешность, а Янкуловски я вообще не помню.
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PkA46
У меня постер висел дома, Милана 2007 года. Олдскулы свело...
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Сэйлор Мун
ну такое сравнение. команда 2007 не может называться великой, хотя бы потому что за нее не играл Сэлемэкерс.
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