Гаспачо
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🧨Все могло закончиться трагедией: фанаты «Бенфики» во время четвертьфинала ЛЧ начали бросать зажженные фаеры в спины болельщиков😱😱😱

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Слава богу, обошлось без жертв.

В ответном матче четвертьфинала с «Интером» лиссабонцы сыграли вничью 3:3, а первую игру проиграли 0:2, в результате чего вылетели из турнира.

Но поражение по итогам двух матчей не худшее, что могло случиться в португальцами – матч в Лиссабоне чудом не закончился трагедией.

Все дело в том, что фаната «орлов» во время матча начали кидать зажженные фаеры в ничего не подозревающих болельщиков с нижнего яруса трибун.

В настоящее время полиция Лиссабона ведет проверку.

4 комментария

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Maggio 13
Лузеры несчастные
+3
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+3
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Sinister Scriptor
это было в Милане а не в Лиссабоне, на видео Сан-Сиро
+2
0
+2
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Abil Alex
фан айди на них
0
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CopaAmerica
И без фан айди найдут
0
0
0
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