Слава богу, обошлось без жертв.

В ответном матче четвертьфинала с «Интером» лиссабонцы сыграли вничью 3:3, а первую игру проиграли 0:2, в результате чего вылетели из турнира.

Но поражение по итогам двух матчей не худшее, что могло случиться в португальцами – матч в Лиссабоне чудом не закончился трагедией.

Все дело в том, что фаната «орлов» во время матча начали кидать зажженные фаеры в ничего не подозревающих болельщиков с нижнего яруса трибун.

В настоящее время полиция Лиссабона ведет проверку.