14 комментариев

Майка Ричардс - тот самый друг, от смеха которого смеются все, даже если шутка не смешная: англичанин чуть не сорвал интервью с игроком «Милана»😅😅😅
Отжигал в прямом эфире.
Нападающий «россонери» Рафаэл Леау был признан лучшим игроком матча «Наполи» – «Милан» (1:1). По итогам двух матчей миланцы вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Интером».
Леау в матче заработал пенальти и сделал голевую передачу после сольного прохода, а по окончании матча был приглашен на интервью в прямой эфир.
У телевизионщиков были какие-то проблемы со звуком, а Рафаэль никак не мог понять вопрос – Тьери Анри даже в какой-то момент перешел на французский.
Но затем настал момент Мики Ричардса – его очень развеселило, что португалец никак не мог расслышать название «Интера». В итоге весело стало всей студии😂😂😂
https://www.youtube.com/watch?v=Hh3sP6fCp00