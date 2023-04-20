Гаспачо
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Майка Ричардс - тот самый друг, от смеха которого смеются все, даже если шутка не смешная: англичанин чуть не сорвал интервью с игроком «Милана»😅😅😅

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Майка Ричардс Майка Ричардс
Рафаэл Леау Рафаэл Леау
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Отжигал в прямом эфире.

Нападающий «россонери» Рафаэл Леау был признан лучшим игроком матча «Наполи» – «Милан» (1:1). По итогам двух матчей миланцы вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Интером».

Леау в матче заработал пенальти и сделал голевую передачу после сольного прохода, а по окончании матча был приглашен на интервью в прямой эфир.

У телевизионщиков были какие-то проблемы со звуком, а Рафаэль никак не мог понять вопрос – Тьери Анри даже в какой-то момент перешел на французский.

Но затем настал момент Мики Ричардса – его очень развеселило, что португалец никак не мог расслышать название «Интера». В итоге весело стало всей студии😂😂😂

14 комментариев

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Dmind
дело не в проблемах со звуком, дело в скаузерском акценте Каррагера, который с трудом понимают даже другие англичане. Он даже Интернационале произнес как Интернашианале
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я Руни купил
Шева, по-ходу, вообще не вдупляет, что происходит)
+7
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Поцелуй Оздоева
Ответ Dmind
дело не в проблемах со звуком, дело в скаузерском акценте Каррагера, который с трудом понимают даже другие англичане. Он даже Интернационале произнес как Интернашианале
Хотя в нашей линии обороны собрались немец, швейцарец и финн, между собой мы прекрасно общаемся на английском. Единственная проблема – ни один из нас не понимает Джейми Каррагера
+6
0
+6
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Konvicted
Я до сих пор ржу, когда вспоминаю, как Кейт Абду представляла Анри, Каррагера и Ричардса на шоу, посвященном ЛЧ))

https://www.youtube.com/watch?v=Hh3sP6fCp00
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garp
Шевченко как самый вменяемый
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Конешевич
Ответ я Руни купил
Шева, по-ходу, вообще не вдупляет, что происходит)
А тут все просто, Шева задрот одиночка, он не компанейский совершенно, тут удивляться нечему, у него собственно и в Англии не пошло по этому.
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Артур Мкртычян
забавный тип. этот Ричардс.
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deGob
Ричардс мочит😂 Шевченко в а. уе
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master_of_dzen
По делу если )) Джейми так протяжно сказал с саузерским акцентом Интернашионале что понять о чем была речь Леау было сложно.
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BAGRAM-1989
Великие и легендарные Шевченко-МИЛАН и Анри-АРСЕНАЛ! А как Шевченко на высокой скорости завершал атаки россонери! Только и поэтому мы любили и поддерживали Милан! Времена Гуллита, Ван Бастена, Баджо, Веа, Шевченко! Браво и спасибо, Андрей Шевченко!
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CopaAmerica
Ответ master_of_dzen
По делу если )) Джейми так протяжно сказал с саузерским акцентом Интернашионале что понять о чем была речь Леау было сложно.
интэээ милян)) леау сразу и не уловил
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