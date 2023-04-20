14 комментариев

Отжигал в прямом эфире.

Нападающий «россонери» Рафаэл Леау был признан лучшим игроком матча «Наполи» – «Милан» (1:1). По итогам двух матчей миланцы вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Интером».

Леау в матче заработал пенальти и сделал голевую передачу после сольного прохода, а по окончании матча был приглашен на интервью в прямой эфир.

У телевизионщиков были какие-то проблемы со звуком, а Рафаэль никак не мог понять вопрос – Тьери Анри даже в какой-то момент перешел на французский.

Но затем настал момент Мики Ричардса – его очень развеселило, что португалец никак не мог расслышать название «Интера». В итоге весело стало всей студии😂😂😂