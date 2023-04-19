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Мощный тролллинг😅 «Аль-Хилаль», победивший клуб Роналду, опубликовал в TikTok грубый фол португальца, за который он получил желтую карточку

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Собирает миллионы просмотров.

На 57-й минуте матча «Аль-Хилаль» – «Аль-Наср» (2:0) португальский форвард прыгнул на Густаво Куэльяра, зажал ему шею локтем и повалил на землю, не дав добраться до мяча.

За это нарушение Роналду получил желтую карточку от арбитра Майкла Оливера.

А вскоре «Аль-Хилаль» даже опубликовал нарушение Роналду у себя в TikTok – видео сразу зашло в тренды.

7 комментариев

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Muhammad Juraev
Доказательство того, что этот чемпионат любительский и не могут наказать свою дорогую игрушку красным!
+10
-3
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Sabibur
Португальского гея уже саудиты мочат !
+4
0
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Hella black
Самолюбие Роналду было просто уничтожено в этом матче,по этому ему ничего не оставалось,кроме как привлечь внимание к себе любимому. Хотя бы таким образом.
+3
0
+3
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Игорь Климов
За этот фол этому Кринжу7 судья должен был показатель красную карточку.
+2
0
+2
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Ignazio DE Alter
Ответ Muhammad Juraev
Доказательство того, что этот чемпионат любительский и не могут наказать свою дорогую игрушку красным!
Factos👀
+3
-1
+2
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