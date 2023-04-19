7 комментариев

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На 57-й минуте матча «Аль-Хилаль» – «Аль-Наср» (2:0) португальский форвард прыгнул на Густаво Куэльяра, зажал ему шею локтем и повалил на землю, не дав добраться до мяча.

За это нарушение Роналду получил желтую карточку от арбитра Майкла Оливера.

А вскоре «Аль-Хилаль» даже опубликовал нарушение Роналду у себя в TikTok – видео сразу зашло в тренды.