Это уж точно не просто так.

Появилось еще одно важное свидетельство того, что переход Месси в «Барселону», — практически решенное дело.

Журналист Адриан Санчес, специализирующийся на инсайдах из каталонского клуба, заявил, что семья футболиста забронировала места для сыновей Лео и Антонеллы в школе Барселоны, где уже раньше учился Тьяго.

Это очень большой шаг, свидетельствующий о готовности Месси вернуться в клуб и воспитывать своих детей в городе. Также сообщается, что аргентинец оповестил школу, которую посещали Тьяго и Матео в Париже, что его дети не будут там учиться в следующем году.

Несмотря на то, что во второй год своего пребывания во французской столице Лео показал впечатляющие результаты, похоже, он с нетерпением ждет возможности вернуться в Каталонию. У 35-летнего нападающего прекрасные отношения с некоторыми из нынешних звезд «Барселоны», а также он постоянно находится на связи с Хави.

Сам клуб тоже делает все, чтобы осуществить трансфер, о котором мечтают миллионы фанатов по всему миру. И, кажется, все идет к тому, что уже летом мы вновь увидим Месси с сине-гранатовой форме.