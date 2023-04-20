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Месси все ближе к «Барселоне», этому есть весомое подтверждение. Ведь речь идет о детях

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Это уж точно не просто так.

Появилось еще одно важное свидетельство того, что переход Месси в «Барселону», — практически решенное дело.

Журналист Адриан Санчес, специализирующийся на инсайдах из каталонского клуба, заявил, что семья футболиста забронировала места для сыновей Лео и Антонеллы в школе Барселоны, где уже раньше учился Тьяго.

Это очень большой шаг, свидетельствующий о готовности Месси вернуться в клуб и воспитывать своих детей в городе. Также сообщается, что аргентинец оповестил школу, которую посещали Тьяго и Матео в Париже, что его дети не будут там учиться в следующем году.

Несмотря на то, что во второй год своего пребывания во французской столице Лео показал впечатляющие результаты, похоже, он с нетерпением ждет возможности вернуться в Каталонию. У 35-летнего нападающего прекрасные отношения с некоторыми из нынешних звезд «Барселоны», а также он постоянно находится на связи с Хави.

Сам клуб тоже делает все, чтобы осуществить трансфер, о котором мечтают миллионы фанатов по всему миру. И, кажется, все идет к тому, что уже летом мы вновь увидим Месси с сине-гранатовой форме.

6 комментариев

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Бахтияр Балтаев
Месси это Барса, почти 50% фанаты Барсы полюбили этот клуб только из-за Месси, было-бы хорошо если он завершил карьеру там
+42
-1
+41
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Arkadios Avgitidis
Ответ Бахтияр Балтаев
Месси это Барса, почти 50% фанаты Барсы полюбили этот клуб только из-за Месси, было-бы хорошо если он завершил карьеру там
было бы очень хорошо!
+14
0
+14
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bel01
Это было бы подаркам всем поклонникам Барсы и Лео.
А Парижу...лучше начать свой проект с чистого листа.
+9
-1
+8
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Iamliam
Переезд в МЛС или Аравию это путь наемника, это не для Месси, он должен завершить карьеру в Барсе!
+3
-2
+1
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Iamliam
Ответ Treis
Исходя из твоих слов, Хави - наемник, который завершил карьеру в Катаре
Нет, это ты такой вывод сделал)
0
0
0
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