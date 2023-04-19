Гаспачо
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В сети появилось видео «того самого» жеста Роналду – и все сразу вспомнили об инъекциях в пенис, которые делал португалец😱💉

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Красноречивый жест Криштиану.

Во вторник команда Криштиану Роналду потерпела поражение от «Аль-Хилаля» (0:2) в 24-м туре лиги Саудовской Аравии. Сейчас отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет 3 очка. При этом клуб из Джидды имеет матч в запасе.

С поля Роналду провожали насмешливыми кричалками «Месси! Месси!» – в ответ португалец потряс в руках свои гениталии, что Рон, впрочем, делает не впервые.

Красноречивое видео сразу же напомнили пользователям соцсетей о том, что нападающий делает инъекции ботокса в интимные места и, в частности, в пенис.

Новость об этом появилась летом прошлого года, Sports.ru даже проводил небольшое расследование на эту тему.

Такая процедура позволяет увеличить толщину половых органов примерно на один-три сантиметра, а эффект от нее может длиться до двух лет.

При этом положительный результат процедура не гарантирует. Такими методами часто пользуются порнозвезды.

Ну и знаменитое видео с Роналду времен «МЮ» снова актуально.

16 комментариев

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Трусики Бочкаревой
В последнем видео вся сущность криштиануса
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vinylovich100
Уровень желтухи в этом бложике просто зашкаливает.
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b9dc9qmr6f
Есть какая нибудь кнопка, чтобы таки прекрасные блоги не появлялись в моих новостях?
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уличный иуда
Как же тяжело быть звездой))) Даже яйца спокойно не почешешь
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davidoser
ахаххахпхпа не ну он конечно последнее время скатился и в руках себя не держит, но зачем уж жестоко его троллить..
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Виталий Голицын
В разборах матчей публикуете скрины голов, и всяких положений вне игры,а трясущего свой болт Рона на видео .Лучше наоборот делайте.
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Kanonir152
Ответ endrioo
Новости которые мы заслужили. Обсуждается на главное страницы спортивного издания инъекции в половой орган футбольного пенсионера играющего во второсортном чемпионате, страну которого мало кто найдет на глобусе.
Ну с поиском страны на глобусе проблем нет, а все остальное да.. не интересно.
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b9dc9qmr6f
Ответ Пацанчик реальный
Тогда они тебя вычислят и будут в личку в Вотсапе скидывать!
Да устал просто от этих новостей всяких "игрок реала показах жест, который многое значит" "игрок Барселоны накинулся на Винисиуса и сказал следующее"

Желтушная помойка просто, плюс политота в новостях постоянна и уже докатились до того, что посты состоят из комментариев Твиттера

Куда ниже то подать? Только разборы и интересные материалы (редкость) заставляют возвращаться

А в вотсе хотя бы заблокировать можно
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endrioo
Новости которые мы заслужили. Обсуждается на главное страницы спортивного издания инъекции в половой орган футбольного пенсионера играющего во второсортном чемпионате, страну которого мало кто найдет на глобусе.
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banchik1
Наконец-то мощная футбольная аналитика подъехала. Лукомский и Дорский могут нервно курить в сторонке.
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Пацанчик реальный
Ответ b9dc9qmr6f
Есть какая нибудь кнопка, чтобы таки прекрасные блоги не появлялись в моих новостях?
Тогда они тебя вычислят и будут в личку в Вотсапе скидывать!
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