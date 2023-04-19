16 комментариев

Красноречивый жест Криштиану.

Во вторник команда Криштиану Роналду потерпела поражение от «Аль-Хилаля» (0:2) в 24-м туре лиги Саудовской Аравии. Сейчас отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет 3 очка. При этом клуб из Джидды имеет матч в запасе.

С поля Роналду провожали насмешливыми кричалками «Месси! Месси!» – в ответ португалец потряс в руках свои гениталии, что Рон, впрочем, делает не впервые.

Красноречивое видео сразу же напомнили пользователям соцсетей о том, что нападающий делает инъекции ботокса в интимные места и, в частности, в пенис.

Новость об этом появилась летом прошлого года, Sports.ru даже проводил небольшое расследование на эту тему.

Такая процедура позволяет увеличить толщину половых органов примерно на один-три сантиметра, а эффект от нее может длиться до двух лет.

При этом положительный результат процедура не гарантирует. Такими методами часто пользуются порнозвезды.

Ну и знаменитое видео с Роналду времен «МЮ» снова актуально.