16 комментариев

В сети появилось видео «того самого» жеста Роналду – и все сразу вспомнили об инъекциях в пенис, которые делал португалец😱💉
Красноречивый жест Криштиану.
Во вторник команда Криштиану Роналду потерпела поражение от «Аль-Хилаля» (0:2) в 24-м туре лиги Саудовской Аравии. Сейчас отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет 3 очка. При этом клуб из Джидды имеет матч в запасе.
С поля Роналду провожали насмешливыми кричалками «Месси! Месси!» – в ответ португалец потряс в руках свои гениталии, что Рон, впрочем, делает не впервые.
Красноречивое видео сразу же напомнили пользователям соцсетей о том, что нападающий делает инъекции ботокса в интимные места и, в частности, в пенис.
Новость об этом появилась летом прошлого года, Sports.ru даже проводил небольшое расследование на эту тему.
Такая процедура позволяет увеличить толщину половых органов примерно на один-три сантиметра, а эффект от нее может длиться до двух лет.
При этом положительный результат процедура не гарантирует. Такими методами часто пользуются порнозвезды.
Ну и знаменитое видео с Роналду времен «МЮ» снова актуально.
Желтушная помойка просто, плюс политота в новостях постоянна и уже докатились до того, что посты состоят из комментариев Твиттера
Куда ниже то подать? Только разборы и интересные материалы (редкость) заставляют возвращаться
А в вотсе хотя бы заблокировать можно