Гаспачо
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Бруна Бьянкарди скоро родит Неймару сына (кстати, уже второго), но кто она и как как познакомилась с футболистом «ПСЖ»?

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Встречаются уже 3 года.

Пара познакомилась в 2020 году, когда главной проблемой нашего мира была пандемия – бразилец тогда так заскучал, что в нарушение ковидных ограничений закатил вечеринку на 500 человек! Среди гостей оказалась и Бьянкарди.

Бруна родилась 15 апреля 1994 года в Сан-Паулу. В 2015-ом поступила в Университет Анхемби Морумби. Окончив его, получила диплом по направлению модного бизнеса.

На момент знакомства с Неем ей было 26 лет, у ее инстаграма было 350 тысяч подписчиков – после начала романа с футболистом «ПСЖ» число подписчиков неизменно росло, а на момент публикации новости о беременности у Бруны почти 4 миллиона подписчиков.

До Неймара Бруна встречалась с популярным бразильским певцом Кайке Гамой, который участвовал в последнем сезоне шоу Vacation with the Ex на телеканале MTV.

Девушка обожает своих собак.

В 2022 году пара пережила кризис – Неймара обвинили в измене бразильские СМИ, а девушка с ним даже попрощалась: «Мне надоело читать всякие сплетни, поэтому сообщаю — да, сейчас я свободна. Изменял ли мне Неймар? У меня остались хорошие отношения с ним и его семьей, не верьте журналистам».

А сегодня пара объявила о том, что ждет рождения сына.

Отметим, что это не первый сын Неймара. В 19-летнем возрасте футболист уже стал отцом: его подруга Каролина Дантос, которой на момент родов было 17 лет, родила ему сына Давида Лукку.

 

12 комментариев

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Антон Романов
Очень серьезный, спортивный аналитический материал. Проделана такая сложная кропотливая журналистская работа.
+21
-1
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Павел Кузьмин
Ответ AminO2
Способная девушка, уже в 11 лет смогла поступить в университет.
Видимо, хорошо училась, в том числе и математику изучала. А где Вы, сударь, провели 2-ой или 3-ий класс средней школы?? 2015-1994=21. Не благодарите!
+9
0
+9
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Ашот Камштович
Ответ Old Spenсеr
отлично, вы хотели чтоб я подрочил , вот я и подрочил спасибо спорту о заботе о моей простате. Дрочу я еще на Ванду Нару ну это вобще лучшая особь этой планеты
Красавчик! Не останавливайся на достигнутом!
+4
0
+4
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banchik1
Ну что тут сказать..."будем завидовать" Неймару...
+4
-1
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Old Spenсеr
отлично, вы хотели чтоб я подрочил , вот я и подрочил спасибо спорту о заботе о моей простате. Дрочу я еще на Ванду Нару ну это вобще лучшая особь этой планеты
+4
-1
+3
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AminO2
Ответ Павел Кузьмин
Видимо, хорошо училась, в том числе и математику изучала. А где Вы, сударь, провели 2-ой или 3-ий класс средней школы?? 2015-1994=21. Не благодарите!
Видите ли, любезный. Автор заметки ведь тоже учится, в том и числе и с нашей помощью.И, не оставляя на произвол судьбы собственные работы, успевает улучшать их, в том числе, внося уместные правки после прочтения комментариев, пускай даже и школьников. И это хорошо.
+3
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Ашот Камштович
Ответ Антон Романов
Очень серьезный, спортивный аналитический материал. Проделана такая сложная кропотливая журналистская работа.
Зависть это грех)
+3
-1
+2
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AminO2
Способная девушка, уже в 11 лет смогла поступить в университет.
+3
-2
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Кулёс
просто Офигенная)
Если бы про Нея в СМИ писали что он гоняет в Бразилию к ней, а не на всякие карнавалы и др сестер, мир бы его понял) А так..
+1
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Ашот Камштович
Ответ banchik1
Ну что тут сказать..."будем завидовать" Неймару...
Ну, хотя бы ума хватает не тащиться с ними в загс
0
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