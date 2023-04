12 комментариев

Встречаются уже 3 года.

Пара познакомилась в 2020 году, когда главной проблемой нашего мира была пандемия – бразилец тогда так заскучал, что в нарушение ковидных ограничений закатил вечеринку на 500 человек! Среди гостей оказалась и Бьянкарди.

Бруна родилась 15 апреля 1994 года в Сан-Паулу. В 2015-ом поступила в Университет Анхемби Морумби. Окончив его, получила диплом по направлению модного бизнеса.

На момент знакомства с Неем ей было 26 лет, у ее инстаграма было 350 тысяч подписчиков – после начала романа с футболистом «ПСЖ» число подписчиков неизменно росло, а на момент публикации новости о беременности у Бруны почти 4 миллиона подписчиков.

До Неймара Бруна встречалась с популярным бразильским певцом Кайке Гамой, который участвовал в последнем сезоне шоу Vacation with the Ex на телеканале MTV.

Девушка обожает своих собак.

В 2022 году пара пережила кризис – Неймара обвинили в измене бразильские СМИ, а девушка с ним даже попрощалась: «Мне надоело читать всякие сплетни, поэтому сообщаю — да, сейчас я свободна. Изменял ли мне Неймар? У меня остались хорошие отношения с ним и его семьей, не верьте журналистам».

А сегодня пара объявила о том, что ждет рождения сына.

Отметим, что это не первый сын Неймара. В 19-летнем возрасте футболист уже стал отцом: его подруга Каролина Дантос, которой на момент родов было 17 лет, родила ему сына Давида Лукку.