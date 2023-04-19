8 комментариев

Найдите 10 отличий от Лео.

Средний сын Лионеля – 7-летний Матео с юных лет занимается футболом, а сегодня в сети завирусилось видео, автор которого утверждал, что на нем запечатлен как раз сын Лео – учитывая, как паренек накручивает соперников, в это было легко поверить.

Лео Месси женат на Антонелле Рокуццо, с которой они знакомы с детства. У пары есть три сына: Тиаго, Матео и Чиро. Мальчик на видео очень похож на Матео, но на самом деле это не он😱

Пытливые умы нашли аккаунт 8-летнего Амина, и его, судя по всему, ждет большое будущее.