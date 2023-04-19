Гаспачо
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Турецкого мальчика приняли за 7-летнего сына Лео Месси – он накручивает соперников в полтора раза выше его самого😱😱😱

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Найдите 10 отличий от Лео.

Средний сын Лионеля – 7-летний Матео с юных лет занимается футболом, а сегодня в сети завирусилось видео, автор которого утверждал, что на нем запечатлен как раз сын Лео – учитывая, как паренек накручивает соперников, в это было легко поверить.

Лео Месси женат на Антонелле Рокуццо, с которой они знакомы с детства. У пары есть три сына: Тиаго, Матео и Чиро. Мальчик на видео очень похож на Матео, но на самом деле это не он😱

Пытливые умы нашли аккаунт 8-летнего Амина, и его, судя по всему, ждет большое будущее.

 

8 комментариев

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Alexander Katschalow
Будущее Барселоны !
+6
-1
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Игорь Климов
Семья Месси - это хороший пример для всех супружеских пар!
+9
-6
+3
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Alexander Sragovich
Такой же малыш как папа. Будем ждать 😬
+3
0
+3
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alberto-m
FELLX
🧯🧯🧯🧯остынь 🤡
+1
0
+1
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Топовый никнейм
Это Не матео
0
0
0
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Ani super 👑
Ответ alberto-m
FELLX 🧯🧯🧯🧯остынь 🤡
Joao?
0
0
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