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📹Анри вновь зажигает в студии CBS Sports. Тьерри блестяще отреагировал на воспоминания о матче 17-летней давности против «Юве»

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Мастерская мимика от легенды «Арсенала».

В студии телеканала CBS Sports собралось классическое трио бывших футболистов, а сейчас экспертов − Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс. Сперва они обсуждали первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, а затем ведущая Джулс Брич предложила экс-игрокам «Арсенала», «Ливерпуля» и «Сити» ответить на вопросы о турнире.

Один из них звучал так: «Кто выбил «Ювентус» в тот год?» Речь шла про сезон-2005/2006, в котором первый матч в Лондоне завершился со счетом 2:0, благодаря голам Фабрегаса и Анри победили канониры, а во втором в Турине была нулевая ничья.

Майка Ричардс оценил вопрос, но ответ не дал, а реакция Тьерри Анри была показательной, ведь правильный ответ − «Арсенал». Английский защитник решил подыграть французу и напомнил, что кроме гола в той игре форвард еще сделал голевую передачу.

8 комментариев

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CopaAmerica
Хорошая идея , просматривать и обсуждать исторические игры из прошлого
+7
0
+7
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Befire
Баян уже! Где-то месяц назад это видел!
+5
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Санжар Уразбаев
Очень интересно
+3
-2
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Никита Никулин
Автор
Ответ Владимир Владимир
Первый матч был в Лондоне
Исправлено, спасибо
+1
0
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Я всех их сделал
Ответ SeaUrchin
2-1 они сыграли в Лондоне.
2-0 в Лондоне и после 0-0 в Турине. Юве тогда дико буксовал, а Арсенал наоборот в плей-офф ЛЧ не пропускал вообще вплоть до финала, даже с пенальти им не забить не смог Рикельме, Леманн ворота заколдовал и так ни одного гола и не пропустил той еврокубковой весной, удалившись в финале при счёте 0:0.
+1
0
+1
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Владимир Владимир
Первый матч был в Лондоне
0
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KTK
А он хороош
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SeaUrchin
2-1 они сыграли в Лондоне.
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