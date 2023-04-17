8 комментариев

Мастерская мимика от легенды «Арсенала».

В студии телеканала CBS Sports собралось классическое трио бывших футболистов, а сейчас экспертов − Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс. Сперва они обсуждали первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, а затем ведущая Джулс Брич предложила экс-игрокам «Арсенала», «Ливерпуля» и «Сити» ответить на вопросы о турнире.

Один из них звучал так: «Кто выбил «Ювентус» в тот год?» Речь шла про сезон-2005/2006, в котором первый матч в Лондоне завершился со счетом 2:0, благодаря голам Фабрегаса и Анри победили канониры, а во втором в Турине была нулевая ничья.

Майка Ричардс оценил вопрос, но ответ не дал, а реакция Тьерри Анри была показательной, ведь правильный ответ − «Арсенал». Английский защитник решил подыграть французу и напомнил, что кроме гола в той игре форвард еще сделал голевую передачу.