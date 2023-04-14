Гаспачо
Блог

🥊 Тренер аргентинского «Росарио Сентраль» набросился на медика, когда тот попросил защитника покинуть поле

Клубы Клубы
Футбол Футбол

В чемпионате Аргентины жарко! Во время матча между «Росарио Сентраль» и «Индепендьенте» страсти разгорелись не на шутку: защитнику «Росарио» Факундо Мальо потребовалась медицинская помощь, поэтому арбитр потребовал, чтобы игрок покинул поле, согласно футбольным правилам.

Медицинский сотрудник призвал игрока пройти на ним, но в этот момент «Индепендьенте» забил гол в ворота «Росарио», временно оставшегося в меньшинстве.

Тренер проигрывающей команды  Мигель Анхель Руссо не смог адекватно отреагировать на пропущенный гол и решил выплеснуть всю агрессию на ни в чем не повинного медика. Через минуту арбитр отметил гол, обратившись за помощью к VAR, но отметить тумаки тренера «Росарио» было невозможно.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий