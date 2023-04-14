В чемпионате Аргентины жарко! Во время матча между «Росарио Сентраль» и «Индепендьенте» страсти разгорелись не на шутку: защитнику «Росарио» Факундо Мальо потребовалась медицинская помощь, поэтому арбитр потребовал, чтобы игрок покинул поле, согласно футбольным правилам.

Медицинский сотрудник призвал игрока пройти на ним, но в этот момент «Индепендьенте» забил гол в ворота «Росарио», временно оставшегося в меньшинстве.

Тренер проигрывающей команды Мигель Анхель Руссо не смог адекватно отреагировать на пропущенный гол и решил выплеснуть всю агрессию на ни в чем не повинного медика. Через минуту арбитр отметил гол, обратившись за помощью к VAR, но отметить тумаки тренера «Росарио» было невозможно.