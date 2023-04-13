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Криштиану Роналду участвует в выборе нового тренера для «Аль-Наср»: в клубе хотят видеть победителя ЛЧ

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Сообщается, что Криштиану Роналду примет участие в выборе нового тренера для «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии и знаменитый португалец видят в этой роли победителя Лиги чемпионов.

Согласно CBS Sports, «Аль-Наср» хочет сделать либо Зинедина Зидана, либо Жозе Моуринью преемником Руди Гарсии. Считается, что они даже продвинулись в переговорах с французом, направив ему предложение.

Криштиану работал под руководством обоих тренеров и участвует в обсуждениях возможного назначения Зидана.

В период с 2016 по 2018 год Роналду провел 114 матчей под руководством Зидана в «Реале», забив 112 голов и сделав 30 результативных передач. Среди прочих наград он одержал три победы подряд в Лиге чемпионов и стал чемпионом Испании под руководством француза.

В период с 2010 по 2013 год Роналду провел 164 матча под руководством Жозе Моуринью, забив 168 голов и отдав 49 результативных передач. Роналду выиграл Ла Лиги и Кубок Короля под руководством Моуринью.

Насколько реально появление Зизу или Жозе в Эр-Рияде? Пишите в комментариях.

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