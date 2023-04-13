В этом сезоне Холанд забил за «Сити» уже 45 голов во всех турнирах, поставив рекорд среди футболистов из АПЛ.

Кто-то называет Эрлинга машиной по забиванию голов, кто-то объясняет результативность норвежца магией.

Наконец сам Холанд рассказал, в чем кроется его секрет. Эрлинг опубликовал фото, на которых он держит бутылки с молоком, подписав: «Я и мое волшебное зелье».

Эрлинг очень бережно подходит к своему питанию. Норвежец рассказывал, что лазанья его отца – один из секретов его потрясающей формы. Нападающий ест сердце и печень, а также пьет воду особой фильтрации. Правильное питание – один из важных компонентов его успеха.

Но все же когда Холанд поставит очередной рекорд, нужно будет узнать, не падал ли он в детстве в котел с волшебным зельем.