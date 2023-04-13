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Криштиану Роналду cдал в аренду свой особняк в Мадриде площадью 4000 кв.м за внушительную сумму

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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По информации La Sexta, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сдали в аренду свой особняк La Finca площадью 4000 кв.м в Мадриде за невероятную сумму в 10 000 евро в месяц.

Этот особняк был показан в сериале Netflix «Я - Джорджина», он четырехэтажный. В огромном гараже до сих пор хранится коллекция автомобилей португальца. Все украшения и мебель остались прежними, а также имеется бассейн глубиной 170 метров.

Роналду с семейством в настоящее время не проживают в Мадриде, они обосновались в Эр-Рияде, где Криштиану выступает за «Аль-Наср» с января.

Magic Bricks сообщает, что у португальца восемь объектов недвижимости. Большинство из них находятся в Европе, а один в Нью-Йорке. Среди них роскошный дворец в Марбелье, пентхаус в Лиссабоне и особняк в Турине.

Криштиану Роналду был Мадриде в декабре после того, как Португалия выбыла из чемпионата мира по футболу 2022 года. Он тренировался в «Вальдебебас», что усилило слухи о том, что он может вернуться в «Реал Мадрид».

4 комментария

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Dmitry Kuzmenko
10к евро? Квартира в Ереване дороже в месяц стоит.
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Hella black
Бассейн глубиной 170 метров 😱😱 хорошо хоть не 1700 метров 😅
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Engg16
Внушительная сумма 10000 евро в месяц ? Что за бред, наверно еще один 0 нужно добавить? Бассейн глубиной 170 метров ))) Автор соберись !!!
+2
0
+2
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Имя Фамилия
Чушь какая-то, давать кому-то жить в своём доме за сумму, которую Криш зарабатывает за 5 минут в Аравии.
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