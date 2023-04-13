По информации La Sexta, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сдали в аренду свой особняк La Finca площадью 4000 кв.м в Мадриде за невероятную сумму в 10 000 евро в месяц.

Этот особняк был показан в сериале Netflix «Я - Джорджина», он четырехэтажный. В огромном гараже до сих пор хранится коллекция автомобилей португальца. Все украшения и мебель остались прежними, а также имеется бассейн глубиной 170 метров.

Роналду с семейством в настоящее время не проживают в Мадриде, они обосновались в Эр-Рияде, где Криштиану выступает за «Аль-Наср» с января.

Magic Bricks сообщает, что у португальца восемь объектов недвижимости. Большинство из них находятся в Европе, а один в Нью-Йорке. Среди них роскошный дворец в Марбелье, пентхаус в Лиссабоне и особняк в Турине.

Криштиану Роналду был Мадриде в декабре после того, как Португалия выбыла из чемпионата мира по футболу 2022 года. Он тренировался в «Вальдебебас», что усилило слухи о том, что он может вернуться в «Реал Мадрид».